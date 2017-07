JAKARTA - Menjadi mahasiswa rantau acapkali dilanda dengan perasaan tidak nyaman bernama homesickness atau kangen rumah. Perasaan ini kerap muncul di masa-masa awal kamu merantau.

Kangen masakan mama, kangen mengobrol dengan ayah, dan kangen bersenda gurau dengan saudara di rumah kadangkala membuat kamu murung dan tak semangat menjalani perkuliahan.

Namun, perasaan homesickness ini harus diatasi. Pasalnya, kamu tidak mungkin nekat pulang ke rumah dan meninggalkan jadwal kuliah demi mengatasi homesickness. Nah, berikut tips yang bisa kamu lakukan saat dilanda rasa tidak nyaman ini seperti dilansir dari laman Save The Student.

Tetap sehat dan positif

Jauh dari rumah mengharuskanmu untuk mengurus diri sendiri termasuk disiplin dalam urusan merawat kesehatan. Kamu harus pandai mengatur pola makan dan pola hidup yang teratur demi menghindari sakit di tanah rantau. Demi terhindar dari perasaan stres dan tertekan, kamu juga perlu berpikiran positif. Misalnya, buatlah to do list tentang kegiatan-kegiatan yang kamu sukai. Apakah itu hang out bersama teman atau berada di kamar kos dan membaca buku.

Meminta bantuan

Adaptasi memanglah tidak mudah. Apalagi bagi kamu yang baru saja mencoba rasanya merantau dan jauh dari rumah serta anggota keluarga. Bila rasa homesickness ini tak dapat dibendung lagi, cobalah meminta bantuan pada lembaga konseling di kampusmu atau senior yang telah melalui masa-masa sulit ini. Cobalah berdiskusi dengan mereka dan temukan solusinya bersama-sama.

Jelajahi sekelilingmu

Merantau sama artinya kamu berada di suatu kota yang sama sekali berbeda dengan kota asalmu. Hal ini memberikanmu kesempatan untuk mengeksplor setiap destinasi yang ada di kota rantauanmu. Cobalah meluangkan waktu untuk berkeliling dan jalan-jalan. Misalnya, menyicipi destinasi wisata atau kuliner khas. Terdengar seru, kan?

Komunikasi dengan anggota keluarga

Di zaman modern ini, rasa kangen bisa diatasi dengan sangat mudah. Manfaatkanlah teknologi itu. Kamu bisa menelepon mama atau mengobrol dengan ayah dan bersenda gurau dengan saudaramu melalui telepon, chat, atau bahkan video call. Teknologi ini tanpa sadar mampu memangkas jarak dan rindu yang melandamu. Namun yang mesti diingat, janganlah terlalu sering. Pasalnya, terlalu sering berkomunikasi dengan orang rumah akan membuat homesickness-mu lebih parah. Cobalah untuk menyeimbangkan antara sosialisasi di kampus dan berkomunikasi dengan keluarga di rumah.

Selamat mencoba!