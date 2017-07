JAKARTA - Bila di kategori program diploma dalam Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) Nasional 2017 dimenangi oleh mahasiswa asal Surabaya, M Syaifuddin Zuhri. Di kategori program sarjana ini, juara satu di ajang bergengsi ini diraih oleh Wyncent Halim, seorang mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Mahasiswa Fakultas Hukum UGM ini bersaing dengan 228 mahasiswa berprestasi lain dari berbagai universitas di Indonesia. Dari angka itu, 143 mahasiswa berasal dari program sarjana, sedangkan sisanya merupakan mahasiswa program diploma.

Wyncent mengisahkan, perjuangan untuk menyandang gelar Mapres Nasional 2017 ini tidaklah mudah. Ia mengaku telah melakukan berbagai persiapan sejak tiga tahun terakhir. Salah satunya adalah dengan rajin mengikuti berbagai kompetisi baik di kancah nasional maupun internasional.

"Jujur, kemenangan ini meninggalkan kesan yang teramat mendalam bagi saya," ungkap Wyncent seperti dilansir dari laman UGM, Minggu (16/7/2017).

Bagi mahasiswa program International Undergraduate Program di FH UGM ini, kunci suksesnya tak jauh-jauh dari sikap konsistensi diri, persiapan yang matang, rajin berlatih, serta berusaha semaksimal mungkin. Namun, bagi pemuda yang telah meraih beragam prestasi, kemenangan ini tak lantas membuatnya berpuas diri.

Kemenangannya dalam ajang bergengsi bagi mahasiswa di Indonesia, menurut Wyncent, merupakan langkah awal. "Mimpi tidak akan terwujud dengan sendirinya, tetapi kita harus segera bangkit dan berupaya untuk mewujudkannya. Jadi kejarlah mimpimu," pesan dia pada para mahasiswa.

Selain memenangi Mapres Nasional 2017, sebelumnya Wyncent telah berhasil meraih berbagai penghargaan dan prestasi. Di antaranya, The Best Oralist for the Prosecution dalam International Criminal Court Moot Court Competition di Leiden University.

Kemudian Best Delegate pada UN Habitat Simulation, Best Delegate in ASEAN Youths General Forum, 2nd Runner Up of the Young Speakers' Contest dalam ASEAN University Network and National University of Singapore, serta Chairing Award in Beijing International Model United Nations.