JAKARTA - Ingin melanjutkan studi hingga ke perguruan tinggi di Amerika? Jika iya, mungkin kamu perlu mencoba beasiswa yang ditawarkan oleh negeri Paman Sam yakni The AU Emerging Global Leader (AU EGL) Scholarship.

Program beasiswa tersebut diberikan Amerika pada pelajar internasional yang ingin melanjutkan studi sarjana (S-1) di berbagai program di American University.

Program studi yang ditawarkan bervariasi. Di antaranya College of Arts & Sciences, Kogod School of Business, School of Communication, School of International Service, School of Professional and Extended Studies, School of Public Affairs, dan Washington College of Law.

Beasiswa ini menawarkan biaya kuliah secara penuh selama masa studi S-1. Selain bebas biaya kuliah, kamu juga mendapatkan tempat tinggal berupa kamar dan biaya makan.

Namun, beasiswa ini tidak mencakup asuransi kesehatan, biaya buku, tiket perjalanan, dan biaya lain. Oleh sebab itu, bila kamu menginginkan beasiswa ini, kamu perlu menyiapkan dana sebesar USD4.000 per tahun atau sekira Rp52,5 juta.

Bila kamu tertarik dan hendak mendaftarkan diri, ada baiknya kamu perhatikan persyaratannya. Syarat tersebut antara lain lulus SMA, memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris dengan minimal TOEFL iBT 95 atau PBT 600, serta memiliki prestasi dan penghargaan yang relavan.

Untuk batas pendaftaran dan pengajuan aplikasi beasiswa yakni antara 15 Desember 2017 hingga 15 Januari 2018. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa kunjungi laman resmi American University.

Selamat mencoba!