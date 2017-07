BOGOR - Seminar Indonesia International Defense Science Seminar (IIDSS) telah berhasil diselenggarakan Universitas Pertahanan (Unhan) di Hotel Aston, Sentul, Jawa Barat pada 12-13 Juli lalu.

Rektor Unhan Letjen TNI I Wayan Midhio mengatakan, keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara menjadi salah satu fokus penting dalam seminar yang dihadiri hampir 1.200 peserta.

"Hari pertama seminar telah mengupas dua topik seminar yaitu Security dan Stability dengan menghadirkan 12 pembicara baik dalam dan luar negeri," ujar I Wayan kepada Okezone, Minggu (16/7/2017).

I Wayan juga mengapresiasi para antusiasme para peserta yang mengikuti seminar yang dibuka dengan sesi topik Human Security. Di mana dalam topik ini dibedah dari dua sudut pandang yakni defense studies dan defense technology.

Di sesi ini juga membahas tentang bagaimana melibatkan masyarakat, terutama warga ASEAN, dalam menghadapi isu kejahatan transnasional, terorisme, ketahanan energi, hingga ketahanan pangan guna menciptakan pertahanan dan keamanan regional Asia Tenggara.

Sementara di sesi selanjutnya, yakni Human Wefare, seminar ini membahas tentang tren global yang akan terjadi pada tahun 2030 dilihat dari perspektif ekonomi berbasis lingkungan dan revolusi sosiokultural.

Sesi Human Welfare ini dibagi dalam dua perspektif pembahasan yaitu perspektif defense studies yang dimoderatori Brigadir Jenderal Arief Budiarto. Sedangkan defense technology dimoderatori Deffi Ayu Puspo Sari. Kedua moderator tersebut merupakan dosen program studi Manajemen Bencana di Unhan.

Pada seminar internasional ini terdapat dua pembicara luar negeri yaitu Victor Sumsky dari MGIMO University, Rusia dan Chris Piper dari TorqAid, Australia. Selain itu ada empat pembicara lainnya yaitu mantan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Ketua IM Centre for Dialog and Peace Ichsan Malik dan Wakil Ketua PBNU As'ad Said Ali.

Sementara, Dekan Fakultas Pertahanan selaku Ketua Panitia IIDSS Laksamana Muda TNI Amarulla Octavian yang menyampaikan kesimpulan dari seluruh pemaparan diskusi setiap sesi seminar.

Acara IIDSS kemudian ditutup dengan pidato penutupan dari Rektor Unhan Letnan Jenderal TNI I Wayan Midhio. Dalam pidato penutupan tersebut Rektor Unhan menyatakan bahwa melihat kesuksesan acara tersebut, IIDSS akan menjadi agenda tahunan milik Unhan.