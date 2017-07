JAKARTA - Apa kamu memiliki keinginan untuk melanjutkan studi ke luar negeri tetapi tidak ingin yang terlalu jauh dari rumah? Mungkin kamu perlu melirik program beasiswa berikut ini.

Pasalnya, Singapore International Graduate Award (SINGA) ini akan memberikan beasiswa bagi mahasiswa internasional yang ingin lanjutkan studi pascasarjana (S-3) di negeri singa tersebut.

Beasiswa yang bekerja sama dengan sejumlah lembaga dan universitas di Singapura ini akan memungkinkan kamu melanjutkan studi di Nanyang Technological University (NTU), National University of Singapore (NUS), dan Singapore University of Technology and Design (STUD).

Berbagai bidang studi yang disediakan untuk beasiswa ini antara lain, sains, teknik, komputer, kedokteran. Untuk kuota beasiswa, program ini diberikan pada 240 peserta yang lolos.

Beasiswa yang ditawarkan ini berupa biaya kuliah penuh selama empat tahun. Selain itu, bila lolos, kamu juga akan diberikan biaya hidup sebesar SGD2.500 per bulan atau setara Rp23,9 juta. Kamu juga akan diberikan tunjangan penyisihan saat pertama kali tiba di Singapura dan biaya perjalanan.

Bila kamu tertarik mengajukan, sebaiknya kamu perlu perhatikan syarat pendaftarannya. Syarat tersebut antara lain merupakan mahasiswa internasional, lulus dengan prestai akademik memuaskan, terampil berbahasa Inggris tulis dan lisan, serta memiliki laporan referensi akademik yang baik.

Untuk batas pendaftaran dan pengajuan aplikasi beasiswa yakni pada 1 Januari 2018. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa kunjungi laman resmi

Selamat mencoba!