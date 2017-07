JAKARTA - Siswa Indonesia kembali terjun ke dalam kejuaraan internasional. Kali ini, Indonesia mengirim lima siswa terbaiknya untuk mengikuti ajang International Physics Olympiad (IPhO) 2017 ke-48 yang dilaksanakan di Yogyakarta pada 16-24 Juli.

Di Olimpiade Fisika Internasional ini, para siswa didorong untuk mampu berprestasi dan menekuni ilmu fisika, baik scientific maupun aplikasi terapan.

Bahkan, target Indonesia untuk tahun ini adalah meraih lima emas.

“Target kita semua (lima) dapat emas. Minimal lebih baik dari tahun lalu,” ujar Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, seperti dilansir dari Koran Sindo, Selasa (18/7/2017).

Mundur ke satu tahun lalu, dalam kejuaraan ini rupanya Indonesia pernah membawa satu emas dan empat perunggu di Swiss.

Sementara prestasi terbaik dari Indonesia sendiri pernah diraih tahun 2002 saat Indonesia menjadi tuan rumah di Bali. Saat itu, para siswa Indonesia mampu meraih tiga emas dan dua perak.

IPhO ke-48 ini diikuti 650 peserta dari 86 negara. IPhO merupakan ajang olimpiade sains tertua dan terbesar setelah olimpiade matematika. Kegiatan ini akan mempertemukan anak-anak SMA terbaik dari berbagai negara untuk bertanding dalam penguasaan kompetensi fisika.

Diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), kali ini IPHO mengusung tema “I’m Physics: Physics for Peace, Physics for a Better Future of Life”, yang bertujuan untuk mendorong kecintaan siswa SMA pada pelajaran fisika. Serta mempromosikan kerja sama dan persahabatan antar negara demi membangun pendidikan fisika yang berkualitas ke depannya.