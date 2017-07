YOGYAKARTA - Sempat tertunda, peserta olimpiade fisika internasional atau International Physics Olympiad (IPhO) ke-48 di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), akhirnya digelar. Hari pertama tes eksperimen ini diikuti 395 pelajar tingkat SMS dari 88 negara.

"Test eksperimen ini dilaksanakan selama lima jam," kata Sekretaris Pelaksana IPhO 2017, Syamsu Rosyid kepada wartawan, Rabu (19/7/2017).

Peserta harus mengerjakan soal dan membuat ekperimen. Panitia memberi dua tipe materi soal kepada setiap peserta yang berkaitan dengan optical dan magnetik.

"Setiap naskah harus dikerjakan oleh siswa, secara runtut sesuai dengan petunjuk di setiap soal," katanya.

Dari naskah tersebut, juga akan ada data-data yang harus diolah, dan dikerjakan dengan perangkat yang sudah disiapkan. Dari beberapa pertanyaan hanya bisa dijawab dengan set perangkat yang sudah disiapkan.

Dia mengaku peralatan sudah disiapkan dan dalam kondisi baik. Hasil pekerjaan setiap siswa, dinilai oleh tim juri yang melibatkan sejumlah dosen dan praktisi dari sejumlah kampus di Indonesia.

"Rencananya peserta hari ini juga akan melakukan tes teori. Mereka akan mengerjakan soal yang lebih banyak berkaitan dengan teori dan studi kasus," katanya.

IPhO ke-48 ini diikuti 650 peserta dari 88 negara. IPhO merupakan ajang olimpiade sains tertua dan terbesar setelah olimpiade matematika. Kegiatan ini akan mempertemukan anak-anak SMA terbaik dari berbagai negara untuk bertanding dalam penguasaan kompetensi fisika.

Diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), kali ini IPHO mengusung tema “I’m Physics: Physics for Peace, Physics for a Better Future of Life”, yang bertujuan untuk mendorong kecintaan siswa SMA pada pelajaran fisika. Serta mempromosikan kerja sama dan persahabatan antar negara demi membangun pendidikan fisika yang berkualitas ke depannya.

Delegasi dari Indonesia, ada lima siswa yang tengah berjuang untuk meraih medali emas. Mereka adalah Bonfilio Nainggolan dari SMAN 48 Jakarta, Gerry Widiarto asal SMAN MH Thamrin Jakarta Timur, Ferris Prima dari SMAK Penabur Gading Serpong, Faizal Husni siswa SMA Kharisma Bangsa Tangerang Selatan, dan Fikri Makarim asal SMA IT Albinaa IBS Bekasi.