JAKARTA - Mahasiswa Indonesia terus mengembangkan inovasinya di bidang medis. Seperti yang baru-baru ini dikembangkan oleh mahasiswa di Surabaya. Mereka menciptakan alat untuk mendeteksi penyakit yang kerap disebut "Angin Duduk" oleh masyarakat.

Angin duduk sendiri merupakan penyakit yang memiliki nama lain Angina Pectoris. Sebuah penyakit jantung yang kerap menyerang korbannya secara mendadak. Hal ini biasanya diakibatkan oleh kurangnya pasokan oksigen pada otot-otot jantung.

Bahkan, menurut National Heart, Lung, and Blood Institute's Atherosclerotic Risk in Communities (ARIC), kematian karena angin duduk bisa menelan korban hingga 37 persen per tahun.

Untuk itu, sekelompok mahasiswa di Universitas Airlangga (Unair) menciptakan alat deteksi dini penyakit mematikan tersebut. Mereka antara lain Ahmad Nurianto, Aji Sapta, Rahardian, Difa Fanani, dan Novi Dwi.

Padahal, sebelumnya telah ada alat deteksi penyakit angin duduk ini berupa Electro Cardio Graph (ECG). Namun sayangnya, alat ini hanya dimiliki rumah sakit saja. Sehingga sebagian besar pasien angin duduk tak tertolong, apalagi di daerah pasien di daerah terpencil.

Melansir dari laman Unair, Senin (24/7/2017), lima mahasiswa tersebut menamai inovasi mereka dengan i-Humble yang berasal dari kata Innovation Heart Monitoring Portable Device.

Salah satu mahasiswa, Ahmad mengatakan, alat deteksi ini dilengkapi dengan filter digital dan sistem pakar yang berfungsi membaca sinyal jantung secara lebih mudah.

Selain itu, alat yang diciptakan mahasiswa Surabaya ini juga memiliki ukuran yang relatif kecil. Pasalnya, komponen yang digunakan merupakan komponen digital. Berbeda dengan ECG yang ada di rumah sakit, i-Humble ciptaan mahasiswa juga mudah untuk dipindah-pindah sehingga bisa digunakan saat kondisi darurat.

Ahmad mengatakan, keunggulan dari alatnya ini juga disebabkan oleh penerapan teknologi layar sentuh. Hal ini dimaksudkan agar pengoperasian alat ini mudah digunakan oleh pengguna atau pasien.

"Kami berharap alat ini dapat menjangkau tenaga medis yang berada di pelosok-pelosok desa di Indonesia, mengingat deteksi dini angin duduk dan penyakit jantung lainnya penting untuk seluruh masyarakat Indonesia," tutur Ahmad Nurianto selaku ketua tim.