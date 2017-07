JAKARTA - Wowwi, robot karya Madrasah Internasional TechnoNatura Depok, Jawa Barat menoreh prestasi di ajang internasional. Tim berhasil meraih medali perak dalam ajang Ustadz Lahori Award, untuk kategori inovasi dan kreativitas pada kejuaraan robotik internasional, FIRST Global Challenge 2017, yang diadakan di Washington DC pada 16-18 Juli 2017.

Dalam lomba tersebut, peserta diminta merancang dan membuat robot yang bisa membersihkan air sungai dari limbah. Dalam hal ini air sungai disimulasikan dengan bola berwara biru (air bersih) dan warna oranye (air limbah).

Selain lomba utama, panitia menyediakan delapan penghargaan untuk berbagai kategori yang bersifat kualitatif, seperti Zang Heng Award untuk proses engineering, Ustadz Lahori Award untuk inovasi dan kreativitas serta Einstein Award untuk overall engineering performance.

“Dari awal kita ingin membuat robot yang bukan saja bisa menghasilkan nilai besar, tetapi sekaligus untuk mendapatkan penghargaan lain, oleh karena itu disain Wowwi dibuat semaksimal mungkin memanfaatkan komponen yg ada," kata Tras Rustamaji, kepala madrasah TechnoNatura.

Wowwi terlihat beda dengan robot lainnya. Sementara robot lain mengumpulkan bola dan membawanya ke target, robot ini menembakkannya ke target. Untuk itu robot ini dilengkapi dengan turret yang bisa berputar dan meriam (lancher) yang bisa naik-turun membentuk sudut elevasi yang diinginkan.

Desain Robot Wowwi ini juga mendapat pujian dari para pengunjung, juri dan pitstop tim Indonesia.

“For the past 15 years I’ve been in this rirst Global, I’ve never seen robot using turret.” demikian salah satu kementar juri yang berkunjung.

Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Ismunandar, dalam siaran pers yang diterima Okezone, Jumat (21/7/2017), menyatakan KBRI selalu mendukung lomba semacam ini. Keterlibatan madrasah juga memberi nilai tambah tersendiri dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan madrasah.

Menutup komentarnya pada acara salam dan jumpa Tim Robot dengan masyarakat Indonesia di KBRI Washington DC, Ismunandar mengharapkan agar prestasi tim juga memberi motivasi para pelajar Indonesia di AS.