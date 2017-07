Hari ini Farhan dikunjungi oleh salah satu team kami (bisa ditebak dong siapa yg mengunjungi Farhan?, jika didengar dari suaranya 😁). . Sesuai janji Team TNBG... kami berjanji akan mengangkat Farhan menjadi "Keluarga dari TNBG". Dimana kedepannya kami akan mengajak Farhan untuk melakukan kegiatan2 positive untuk masyarakat dan bangsa 👍👍👍👍👍👍 . Tidak lupa hari ini orangtua Farhan mengucap banyak terimakasih juga kepada team TNBG dan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah berjuang demi keadilan Farhan, serta dukungan yang tak habis habisnya berdatangan setiap hari untuk Farhan ❤️ . Terimakasih kepada @adikmaria yg sudah mengirimkan karangan bunga untuk farhan. Dan juga terimakasih kepada @arianto_222 @pratmfajar @shlsbhl @amandayulianisa yg sudah membantu tim TNBG ketika di Gunadarma dan di rumah farhan. . Farhan tambah cakep euy setelah pake kaos TNBG 😘 . Semangat terus Farhan ✌️ . Welcome to our TNBG Group ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ . #farhanadalahkita . Untuk Full video+photo2 (bisa dilihat di Facebook Fanspage nya TNBG ya ❤️). . Terimakasih INDONESIA atas dukungannya untuk Farhan ❤️

A post shared by thenewbikingregetan (@thenewbikingregetan) on Jul 20, 2017 at 7:52am PDT