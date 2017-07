JAKARTA - Menjalani aktivitas perkuliahan tak melulu dengan mengerjakan tugas kuliah dan menghadiri kelas setiap harinya. Namun bisa juga dengan mengikuti kegiatan akademis di dalam maupun luar negeri.

Seperti yang dilakukan oleh Pita Asih Bekti Cahyanti, mahasiswa Departemen Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM). Mahasiswa angkatan 2015 ini tampil dalam seminar 8th International Conference on Environmental Engineering and Applications (ICEEA 2017) di Faculty of Architecture, SAPIENZA University of Rome, Itali, pada 18-20 Juli 2017.

Konferensi tersebut merupakan tempat bertemunya para peneliti, praktisi, dan scientist yang berkompeten dalam bidang teknik lingkungan serta penerapannya terhadap lingkungan.

Pada kesempatan tersebut, Pita menyampaikan paper berjudul ‘Development of Landscape Architecture Through Geo-Eco-Tourism in Tropical Karst Area to Avoid Extractive Cement Industry For Dignified And Sustainable Environment And Life”.

Dibimbing oleh Prof. Dr. Cahyono, dosen Fakultas Kehutanan UGM, Pita melakukan kajian terhadap pengelolaan lahan batu kapur/ karst tropika Pegunungan Seribu di DIY, Jateng dan Jatim, yang telah dinobatkan menjadi Gunung Sewu UNESCO Global Park pada September 2015.

Kajian yang diangkat oleh Pita pun menarik perhatian ilmuwan lain, sehingga hasil kajian Asih Pita dapat diaplikasikan pada ekosistem serupa di wilayah negara lain, terutama Kanada.

Tampil di ajang internasional tak dipungkiri membuat Pita grogi. Namun, ia berusaha untuk tampil maksimal.

"Di tengah sejumlah ilmuwan top berkaliber internasional, saya berusaha tidak grogi, bahkan terus berusaha menjadikan momen ini sebagai ajang terbaik untuk belajar mengembangkan kompetensi diri dan membangun jaringan internasional," ujar Pita seperti dilansir dari laman UGM, Sabtu (22/7/2017).

Menurutnya, hasil paper yang yang ditampilkan pada seminar internasional akan berdampak pada reputasi individu, universitas dan bangsa Indonesia. "Seminar internasional merupakan media terbaik untuk mempresentasikan penemuan riset di Indonesia di forum internasional," tuturnya.

Usai dipaparkan, lanjut Pita, paper tersebut akan diterbitkan di jurnal atau proceeding bereputasi internasional, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES).

"Tidak mudah bagi insan akademis menembus publikasi pada jurnal-jurnal bereputasi tinggi dan terindeks Scopus," katanya.