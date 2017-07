JAKARTA - Menjalani perkuliahan dengan segudang prestasi yang diraih tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Bukan hanya mengharumkan nama universitas dan diri sendiri, namun juga bagi bangsa Indonesia.

Hal itulah yang dilakukan oleh Alyssa Diva Mustika, mahasiswi jurusan Teknik Tenaga Listrik Institut Teknologi Bandung (ITB). Atas kerja kerasnya tersebut, Alyssa berhasil meraih predikat sebagai mahasiswi berprestasi di tingkat nasional dan internasional.

Tercatat selama empat tahun menjalani perkuliahan, Alyssa yang merupakan mahasiswa angkatan 2013 itu berhasil menoreh segudang prestasi dari berbagai kompetisi yang ia ikuti. Mayoritas kompetisi yang dijuarainya terkait dengan bidang robotika dan kelistrikan.

Alyssa pernah meraih peringkat pertama di kompetisi Robo-soccer Category of National Robotic Contest, peringkat pertama di Huro-Cup United Soccer Category of Federation of International Robosoccer Association (FIRA) Roboworld Cup di Daejoen, Korea, semifinal di Schneider Go Green in The City, dan Best Project Awards of 2nd Asian Undergraduate Summit.

Senang mengikuti kompetisi rupanya sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh Alyssa sejak masih duduk di bangku sekolah dasar (SD). Orangtuanya selalu mendorong untuk mengikuti berbagai kompetisi.

"Lomba pertama saya ketika kelas 2 SD dan itu adalah lomba sempoa. Berkali-kali kalah karena tidak serius belajar dan hanya ikut karena disuruh orangtua. Baru saat kelas 5 SD setelah diberi pengertian oleh guru dan terpilih mewakili sekolah, saya mulai semangat belajar dan beberapa kali menang setelahnya," ujar Alyssa yang lulus dengan predikat cumlaude, seperti dilansir dari laman ITB, Selasa (25/7/2017).

Tak hanya memiliki akademik yang bagus, Alyssa juga aktif dalam berbagai kegiatan di kampus. Ia pernah menjabat sebagai Ketua ITB Goes to Madura yang merupakan salah satu mata acara dari Aku Masuk ITB 2014.

Selain itu, ia juga turut andil dalam kegiatan-kegiatan non-akademik dan pernah menjabat sebagai ketua proyek di tim Humanoid Robosoccer Unit Robotika (URO) ITB, kemudian ikut dalam proyek antara PLN dan LAPI ITB mengenai Continued Study about National Losses in Transmission and Distribution in 2016-2024.