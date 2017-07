JAKARTA - Apakah kamu ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi di luar negeri? Mungkin kamu perlu mencoba beasiswa ke Selandia Baru melalui beasiswa yang ditawarkan UC International First Year Scholarship.

Beasiswa ini ditawarkan bagi para pelajar internasional termasuk Indonesia yang berminat untuk melanjutkan studi kuliah strata satu (S-1) di University of Canterbury, Selandia Baru. Mengapa Selandia Baru? Sebab negara ini merupakan salah satu negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia.

Beasiswa ini menawarkan untuk mengambil program studi sarjana di berbagai bidang. Di antaranya Bachelor of Arts, Bachelor of Commerce, Bachelor of Criminal Justice, Bachelor of Education (Physical Education), Bachelor of Health Science, Bachelor of Laws, hingga Bachelor of Speech and Language Pathology with Honours. Program studi yang bervariatif ini memungkinkan kamu memilih jurusan kuliah yang kamu inginkan.

Untuk nilai beasiswa yang diberikan bervariatif. Mulai dari 10.000 dolar, 15.000 dolar, hingga 20.000 dolar. Durasi beasiswa ini hanya selama satu tahun.

Cukup menggiurkan bukan? Jika kamu berminat dan hendak mendaftar, sebaiknya perhatikan persyaratan yang diajukan oleh pihak pemberi beasiswa. Apa saja syaratnya?

Syarat-syaratnya antara lain merupakan pelajar internasional, tidak sedang menempuh pendidikan di University of Canterbury, dan memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pemberi beasiswa.

Batas akhir pengiriman beasiswa ini yakni pada 15 Agustus 2017. Untuk informasi lebih lengkap seperti persyaratan lanjutan, cara mendaftar, dan dokumen apa saja yang perlu dilampirkan, kamu bisa mengunjungi laman resmi University of Canterbury.

Selamat mencoba!