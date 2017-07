JAKARTA - Mahasiswa Indonesia kembali unjuk gigi di panggung internasional. Kali ini panggung internasional itu bertajuk International Student Energy Summit (ISES) 2017 yang diselenggarakan di Merida, Meksiko.

ISES merupakan sebuah konferensi internasional yang membahas isu dan perkembangan energi bersama para profesional. Di ISES juga terdapat sesi brainstorming interaktif, studi kasus, dan kolaborasi inovatif bersama dengan para tenaga profesional.

Ajang yang diadakan oleh organisasi non-profit International Student Energy ini dilaksanakan setiap dua tahun sekali sejak 2009 lalu. Konferensi internasional ini juga didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ada dua perwakilan Indonesia yang mendapat kesempatan emas mempresentasikan karyanya di ISES. Salah satunya adalah Vinsensius Hansen yang tercatat sebagai mahasiswa Teknik Mesin di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Pada konferensi internasional tersebut, Hansen membawakan hasil risetnya berjudul Green Purifier: Sea Water to Fresh Water Converter and Electric Generator Using Sea Wave Energy Based On The Principle of Reverse Osmosis.

Dalam riset ini, Hansen mengemukakan tentang perancangan alat yang menggunakan energi terbarukan berupa gelombang laut. Energi ini digunakan untuk mengubah air laut menjadi air siap minum dengan sistem reverse osmosis. Adalah sebuah metode penyaringan menggunakan daya tekanan air sehingga menghasilkan air bersih yang murni.

Prosesnya juga menggunakan air yang mengalir untuk memutar turbin. Kemudian, Hansen menambahkan sistem agar alat dapat menghasilkan listrik sebagai inovasi dalam riset yang ditampilkan dalam panggung internasional ISES 2017 di Merida.

Melansir dari ITB, Kamis (27/7/2017), inovasi ini dilatarbelakangi oleh keadaan Indonesia yang kaya akan laut. Dan laut memiliki potensi yang amat besar untuk menghasilkan air tawar dan listrik. Sementara hanya 10 persen kawasan pantai yang bisa mengakses air tawar dan hanya 57 persen saja yang bisa mengakses listrik.

Tampil di panggung internasional sekelas ISES, Hansen mengaku banyak manfaat yang dipetik. Salah satunya adalah mengenal sesama mahasiswa dari belahan negara lain, menjalin hubungan dengan para pembicara profesional, serta menambah koneksi bisnis.

Selain itu, Hansen mengaku, di ajang ini dirinya banyak menerima berita dan informasi terbaru mengenai energi. Mulai dari energi matahari, panas bumi, nuklir, minyak, gas, dan masih banyak lagi.

Hansen berpesan agar para mahasiswa berani tampil unjuk gigi di ajang konferensi internasional seperti itu. "Untuk teman-teman, terutama mahasiswa yang sedang mencari sponsor untuk ikut konferensi, tetap semangat dan pantang menyerah. Mungkin memang banyak rintangan ke depan, tetapi dijalani saja. Kalau terus berusaha, pasti akan ada solusi untuk melewatinya," pesan Hansen.