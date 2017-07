JAKARTA - Nama Indonesia kembali berkibar di ranah internasional. Kebanggaan tersebut dibawa oleh sekelompok mahasiswa di Surakarta dalam kontes tarik suara di Spanyol.

Pasalnya, kelompok paduan suara Universitas Sebelas Maret (UNS), Voca Erudita, berhasil menyabet tiga penghargaan di ajang The 63rd International Contest of Habaneras and Polyphony of Torrevieja pada 17-23 Juli lalu.

Tiga penghargaan yang berhasil dibawa pulang tim dari Surakarta tersebut di antaranya juara tiga di dua kategori yaitu Habanera Modality dan Poliphony Modality. Sementara satu penghargaan lainnya yakni Francisco Valejoz Prize untuk interprestasi terbaik.

Dalam kontes tersebut, Voca Erudita harus bertanding dan bersaing dengan sebelas kelompok paduan suara dari delapan negara di dunia seperti Spanyol, Argentina, Filipina, Latvia, Polandia, Rusia, Serbia, dan Ukraina.

Ketua Dewan Juri, Juan Pablo de Juan Martin mengatakan bahwa kualitas dari berbagai kelompok paduan suara kali ini mengungguli kualitas dari kompetisi sebelumnya.

"Penampilan semua kelompok paduan suara di kategori Polyphony kaya akan koreografi, begitu juga dengan kostum dari negara asalnya," kata Martin seperti dilansir dari laman UNS, Sabtu (29/7/2017).

Berkat mengikuti kompetisi ini, kelompok paduan suara dari UNS berhak mendapatkan trofi dan hadiah sebesar 5.500 euro atau setara dengan Rp85,7 juta. Dengan rincian 2.500 euro untuk posisi ketiga di kategori Habanera Modality, 2.000 euro untuk posisi ketiga di kategori Poliphony Modality, dan 1.000 euro sebagai bagian dari Francisco Vallejos Prize.

Sementara untuk juara pertama dan kedua dari kategori Habanera Modality dimenangkan oleh Kammerchor Manila (Filipina) dan Youth Choir Kamer (Latvia). Sementara untuk kategori Polyphony Modality, posisi pertama diraih oleh Youth Choir Kamer (Latvia), dan posisi kedua oleh Kammerchor Manila (Filipina).

The 63rd International Contest of Habaneras and Polyphony of Torrevieja ini merupakan kontes paduan suara yang diadakan pertama kali pada 14 Agustus 1955 di Torrevieja, sebuah kota di Spanyol.