JAKARTA - Mahasiswa Indonesia sepertinya tak ada habis-habisnya dalam menciptakan inovasi. Misalnya baru-baru ini saja mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menciptakan mesin sentrifugal dengan teknologi vakum. Apa kegunaannya?

Mesin besutan mahasiswa di Surabaya tersebut bertujuan untuk meniriskan makanan sejenis kripik sehingga masyarakat atau pegiat Usaha Kecil Menengah (UKM) tak perlu lagi meniriskan makanan dari minyak secara manual.

Inovasi yang out of the box tersebut digagas oleh Armanda Siryogiawan, Ashwin Showabi, Anton Putra Widyatama, Anisa Ambarwati, dan Nabilah Nurdianah.

Salah satu mahasiswa, Armanda mengatakan, mesinnya telah sukses diuji coba di salah satu UKM yang memproduksi rempeyek. Saat uji coba, mesin tersebut mampu meniriskan minyak pada 20 rempeyek hanya dalam waktu tiga menit.

"Hasil rempeyeknya juga berbeda menggunakan mesin sentrik. Tidak ada minyak dan lebih gurih," kata mahasiswa yang berkuliah di jurusan Diploma Tiga Mesin Industri seperti dilansir dari laman ITS, Selasa (1/8/2017).

Menurut Armanda, mesin tersebut merupakan penyempurnaan mesin spinner peniris minyak yang telah ada. Namun kelemahan mesin spinner tersebut adalah tak dapat digunakan untuk meniriskan minyak pada olahan makanan sejenis keripik.

Mesin sentrik, lanjut dia, juga bisa mempersingkat waktu penirisan makanan. "Waktunya bisa sampai satu hingga dua jam hanya untuk meniriskan minyak. Sedangkan mesin ini bisa melakukan dalam hitungan menit tergantung banyaknya rempeyek," lanjut Armanda.

Dalam proses pengujian tersebut, kata Armanda, mesin sentrik buatan timnya ini mampu meniriskan 20 rempeyek dalam waktu tiga menit. Selama tiga menit itu, tiga gram minyak tiris.

Untuk pembuatan mesinnya senidiri, Armanda mengaku timnya juga sempat mengalami kesulitan. Kendala kecil itu berupa ketidakcocokan komponen pembuatan mesin. Meski begitu, mesin berbentuk balok tersebut berhasil dirakit menggunakan transmisi pulley and belt dan penggerak motor listrik seperempat paardechracht (PK).