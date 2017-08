JAKARTA - Jumlah lulusan baru dari sekolah dan universitas kian meningkat setiap tahun. Sayangnya, peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Tantangan ini menekan kaum milenial untuk kreatif dan berpikir untuk jangka panjang ke depan. Di luar itu, rupanya para milenial juga bisa kaya raya dengan daya kreativitas dan pola berpikir yang out of the box.

Contoh milenial yang sukses di usia muda adalah Mark Zuckerberg si pemilik Facebook dan pemilik Snapchat Evan Spiegel. Apabila kamu ingin mengikuti jejak seperti milenial yang disebutkan tadi, berikut langkah-langkahnya seperti dinukil dari laman Entrepreneur.

Memulai bisnis

Satu hal yang dilakukan para jutawan muda adalah memulai bisnis. Mengapa? Karena dengan membuka bisnislah kamu memiliki peluang untuk memperoleh penghasilan yang besar. Pasalnya, bila kamu hanya mengandalkan surat lamaran kerja dan mengirimkannya ke perusahaan, penghasilanmu akan tetap sama per bulannya.

Berbeda dengan memulai bisnis. Kamu memerlukan keberanian untuk menghadapi resiko karena memulai bisnis tidaklah mudah. Ada jatuh bangun dan perlu usaha keras bertahun-tahun. Tapi bila konsistensi itu ada, makan bersiaplah untuk menjadi Mark Zuckerberg atau Evan Spiegel Indonesia.

Temukan mentor

Mentor atau guru atau sumber inspirasi merupakan pelecut utama untuk sukses di bidang bisnis. Sebuah studi bahkan menghubungkan adanya korelasi antara mentor dan kisah seseorang yang sukses. Temukanlah seseorang yang telah mencapai jenis kesuksesan yang kamu harapkan dan belajarlah dengan orang tersebut.

Sebab wawasannya dan pengalamannya bisa kamu jadikan referensi dan pemacu untuk meraih kesuksesan yang sama. Ingat, belajarlah darimana saja dan kapan saja, bahkan setelah kamu lulus dari perguruan tinggi.

Investasi

Cara lain untuk menjadi jutawan muda adalah investasi. Hal ini bisa menjadi rumit, bisa juga menjadi cara terbaik untuk menjadi jutawan dalam jangka waktu yang singkat. Namun, untuk coba melantai di daratan investasi ini, diperlukan strategi dan perhitungan yang matang.

Mulailah dengan menginvestasikan sejumlah uang dengan baik dan pilihlah sektor-sektor tertentu yang paling kamu minati. Sebelum memasuki ranah investasi ini, sebaiknya luangkan waktu dulu untuk belajar sebanyak mungkin tentang pasar saham.

Semoga beruntung!