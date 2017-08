SEMUA orang punya impian masing-masing. Di antara begitu banyak impian, salah satu yang kerap menjadi angan-angan setiap orang adalah memiliki pekerjaan yang layak dan bergaji besar.

Saking menariknya perihal pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan ini, beberapa channel di Youtube malahan membuat kompilasinya.

Seperti halnya video kompilasi 10 pekerjaan dengan gaji tertinggi yang ditayangkan oleh channel Aku Jadi Tahu ini. Menurut video yang sudah dilihat oleh 833 ribu orang ini, salah satu profesi dengan gaji tertinggi adalah pilot pesawat komersil.

Gajinya sangat menggiurkan karena menurut video ini, maskapai Lion Air menggaji pilotnya sekira Rp45 juta per bulan. Para pilot maskapai Garuda malah disebutkan gajinya mencapai Rp70 juta per bulan. Selain juga ada profesi teknik perminyakan yang untuk level seniornya bisa digaji hingga Rp150 juta per bulan! Menggiurkan, bukan?

Selain video tersebut, daftar profesi dengan gaji tertinggi juga diunggah oleh youtuber bernama Kevin Hendrawan. Video yang sudah dilihat oleh 245 ribu orang ini menyebutkan profesi dokter bedah sebagai salah satu profesi dengan gaji tertinggi.

Profesi lain yang juga disebutkan juga adalah CEO dan Air Traffic Controler. Namun tak hanya mendapatkan gaji tinggi, profesi-profesi yang disebutkan oleh youtuber millennial ini juga memiliki risiko tinggi. Seorang Air Traffic Controler misalnya, bertanggung jawab atas navigasi pesawat serta informasi mendetail untuk menjamin keselamatan pesawat sebelum mendarat.

Nah, bagaimana dengan Anda? Berminat menekuni salah satu profesi dengan gaji luar biasa tersebut?