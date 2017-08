JAKARTA - Meraih pendidikan tinggi dan mendapat predikat sebagai wisudawan terbaik bukanlah hal mudah. Tetapi inilah yang berhasil diraih seorang anak penjahit bernama Wiretno.

Wiretno merupakan mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang baru saja diwisuda dan meraih predikat sebagai wisudawan terbaik. Bukan itu saja, bahkan Wiretno juga pernah terbang ke lain negara demi mengharumkan nama Indonesia.

Akrab disapa Retno, peraih IPK 3,85 tersebut pernah tampil di Korea Selatan untuk mempresentasikan gagasannya tentang penggunaan aliran dana remitansi para tenaga kerja wanita pada tahun 2015.

Di acara tersebut, Retno mengusung karya ilmiah erjudul 'Indonesian Migrant Workers in South Korea Study of Remmittance and Lifestyle'.

Di ajang tersebut, bahkan Retno berhasil masuk dalam lima besar terbaik serta mendapat penghargaan dari Indonesian Student Society in South Korea pada kategori humanities.

Bukan itu saja, di tahun 2017, Retno kembali berkiprah dalam ajang 5th ASEAN Academic Society International Conference yang diadakan di Thailand. Dalam forum tersebut, ia mempresentasikan tentang ekspedisi jalur rempah RI di Maluku.

Mahasiswa di jurusan sejarah ini juga tak hanya fokus di bidang akademik semata, melainkan juga aktif di organisasi seperti himpunan mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Retno, bersama rekan-rekan dalam komunitasnya sering mengadakan lawatan sejarah atau historical trail kepada masyarakat luas. Lawatan atau ekspedisi tersebut dilakukan secara mandiri untuk mengunjungi situs-situs sejarah yang terbengkalai.

"Dalam historical trail, kami memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sejarah dan cagar budaya melalui diskusi-diskusi ringan maupun seminar," kata Wiretno seperti dilansir dari laman Unair, Rabu (2/8/2017).

Bagi perempuan asal Kediri ini, nilai-nilai pengetahuan tak hanya didapat di ruang kelas saja, tetapi juga ada di luar kelas seperti mengikuti organisasi kampus. Sebagai salah satu lulusan terbaik di Unair, Wiretno mengimbau agar para mahasiswa mau terjun untuk menimba ilmu pengetahuan di luar kelas.

"Keluarlah karena dengan keluar akan banyak menjumpai realitas sosial yang bisa memberi pelajaran di luar dari soal rumus, angka, dan aksara. Jangan suka bolos dan titip absen," pesan dia bagi segenap mahasiswa.