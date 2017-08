JAKARTA - Prestasi membanggakan diraih pelajar Indonesia dalam ajang kompetisi tingkat dunia. Para pelajar yang terdiri dari para peraih medali pada ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) berhasil merebut satu medali emas, tiga medali perak, dua medali perunggu, dan empat penghargaan Merit, pada ajang India International Mathematical Competition (InIMC).

Acara tersebut diselenggarakan di City Montessori School, RDSO Campus, Lucknow, India, berlangsung pada 24-31 Juli 2017.

“Tim Indonesia pada ajang InIMC tahun ini memperoleh prestasi yang luar biasa dan lebih baik dibandingkan dengan penyelenggaraan tahun sebelumnya yang diselenggarakan di Thailand yang mendapatkan dua medali perunggu. Rasa bangga dan apresiasi patut diberikan kepada para peraih juara,” ucap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad, seperti dilansir dari Harian Jogja, Rabu (2/8/2017).

Sebagaimana dilansir dari Kemdikbud.go.id, delegasi Indonesia terdiri dari 12 siswa yang terbagi menjadi tim A, B, dan C yang masing tim terdiri dari empat orang. Dari 12 siswa, enam di antaranya meraih medali, yakni Jeanice Eliana Setyono dari tim B meraih medali emas. Selanjutnya disusul oleh Hendy Sutono dari tim B, Darren Darwis Tanuwijaya dari tim A, dan Galih Nur Rizky dari Tim A meraih medali perak. Sedangkan medali perunggu diraih oleh Maulana Satya Adigama dari tim B, dan Reynard Suhada dari tim C.

Selain peraih medali tersebut, empat peserta meraih penghargaan Merit, yakni Alifa Batrisya Nariswari dari tim A, David Shane Goh dari tim A, Nisrina Fathiyya Nugraha dari tim C, dan Gregory Edward Suryawan dari tim C. Adapun prestasi yang dicapai delegasi Indonesia pada kategori Team Contest adalah tim B mendapatkan first runner up, sedangkan tim A meraih second runner up.

InIMC 2017 diikuti oleh 26 negara, terdiri dari 72 tim untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), dengan jenis tes yang diujikan dalam kompetisi ini terdiri dari kontes individual dan kontes secara tim. Pelajar Indonesia yang mengikuti kompetisi ini mendapatkan pembinaan selama dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 15-21 Juni 2017 dan tahap kedua pada 19-24 Juli 2017, kedua tahapan tersebut diselenggarakan di Jakarta.

“Kami sangat bangga kepada para siswa kita yang telah meraih juara tingkat dunia. Kami berharap prestasi yang telah dicapai ini dapat menularkan kepada siswa kita yang lainnya,” tutur Hamid.