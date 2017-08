BEIJING - Seorang guru sekolah menengah atas di Hong Kong, Yuen Long, dipecat atas tuduhan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada murid perempuannya.

Pemecatan dilakukan setelah orang tua siswi tersebut melaporkan perbuatan tidak terpuji sang guru tersebut kepada pihak kepolisian setempat, Rabu 2 Agustus 2017 malam.

Seorang juru bicara pihak kepolisian setempat menyatakan bahwa tim penyidik kepolisian masih menangani kasus yang meresahkan dunia pendidikan di Hong Kong itu, demikian laporan South China Morning Post, Jumat (4/8/2017).

Polisi menuduh guru SMA Buddha, Chan Wing Kan Memorial School di Jalan Lam Hau Tsuen itu mengirimkan beberapa SMS dan pesan Whatsapp (WA) kepada seorang muridnya yang baru lulus.

Di antara SMS yang dikirimkan guru kepada muridnya tersebut bertuliskan, I love you, You are my goddess, dan Miss you much demikian harian yang terbit di Hong Kong tersebut melaporkan.