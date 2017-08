JAKARTA - Universitas Oxford kini membuka peluang beasiswa bagi mahasiswa internasional untuk mengambil gelar Master of Bussiness Administration (MBA) di Said Business School, University of Oxford, Inggris.

Beasiswa tersebut ditawarkan oleh Skoll Scholarship. Sebuah program beasiswa yang sangat kompetitif bagi mahasiswa yang ingin mengambil program MBA.

Beasiswa ini sangat cocok bagi kamu yang bergerak di bidang bisnis terutama soal kewirausahaan. Bagi pengusaha, atau wirausahawan yang ingin meningkatkan wawasan dan praktik orientasi pasar bisnis, beasiswa ini lah yang tepat untuk kamu.

Bila kamu lolos seleksi, Skoll Scholarship akan memberikan biaya kuliah penuh di Said Bussiness School, University of Oxford. Selain dana kuliah, beasiswa ini juga akan memberikan biaya hidup dan uang tambahan sekira GBP8000 atau setara dengan Rp139 juta.

Apa kamu tertarik? Jika kamu berminat, kamu harus memperhatikan persyaratan yang diajukan oleh pihak pemberi beasiswa.

Syarat-syarat tersebut antara lain pelamar harus memiliki usaha sosial dan telah berjalan minimal tiga tahun, bertanggung jawab, memiliki kualitas diri, serta menunjukkan bukti bahwa kamu layak menerima beasiswa ini.

Batas akhir pengiriman beasiswa ini yakni pada 25 Maret 2018. Untuk informasi lebih lengkap seperti persyaratan lanjutan, cara mendaftar, dan dokumen apa saja yang perlu dilampirkan, kamu bisa mengunjungi laman resmi Skoll Scholarship.

Selamat mencoba!