- Seorang tentara NATO tewas dan enam anggota lainnya terluka setelah seorang pelaku bom bunuh diri menyerang iring-iringan mereka di Provinsi Kabul, Afghanistan. Para anggota yang mengalami luka saat ini dirawat di rumah sakit militer AS, di Bagram Airfield dan dalam kondisi stabil.

Pernyataan resmi koalisi menyebut, insiden tersebut terjadi di Distrik Qarabagh, pada Kamis 3 Agustus, waktu Kabul. Pejabat AS, yang berbicara dengan syarat tidak disebutkan jati dirinya mengatakan, tentara yang tewas bukan berasal dari AS. Meski demikian, ia tidak memberikan keterangan lebih lanjut.

Sementara itu, serangan bom bunuh diri lainnya di Afghanistan pada Rabu 2 Agustus, menewaskan dua anggota pasukan AS. Kala itu mereka melakukan perjalanan dengan sebuah iring-iringan di dekat bandara kota Kandahar, kata pihak militer AS.

Bandara di Kandahar adalah rumah bagi sebuah pangkalan militer utama untuk pasukan internasional yang membantu pasukan keamanan Afghanistan. Demikian dilansir Antara, Jumat (4/8/2017).

Taliban mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut pada pernyataan yang ditulis secara berjaringan oleh juru bicara Zabihullah Mujahid. Dia mengatakan bahwa ledakan tersebut menghancurkan dua kendaraan dan menewaskan 15 tentara asing, termasuk dua "perwira tinggi".

Serangan tersebut menjadi peringatan akan adanya bahaya yang mengancam 8.400 anggota pasukan AS di Afghanistan. Presiden AS Donald Trump pun mempertimbangkan untuk mengirim ribuan tentara lagi ke perang terpanjang yang melibatkan AS itu.

Koalisi pasukan internasional tersebut menempatkan hampir 13 ribu tentara dari 39 negara sebagai bagian dari misi untuk melatih, memberi saran dan membantu tentara Afghanistan. Komandan militer AS di Afghanistan telah meminta pengiriman beberapa ribu pasukan tambahan, namun permintaan tersebut terhenti di Washington.