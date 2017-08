JAKARTA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini punya trik tersendiri untuk menarik minat warganya agar cinta dan peduli pada lingkungan. Caranya, tak lain dengan turun sendiri ke masyarakat dan menyerukan keuntungan-keuntungan yang bisa dihasilkan dengan menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan sehat.

Program yang dicanangkannya antara lain, mengajari masyarakat mengolah sampah, air dan limbah. Untuk sampah yang bisa didaur ulang, Risma mengajari warga mengolahnya jadi karya seni bernilai jual. Sampah organik dikelola menjadi pupuk kompos, pupuknya bisa untuk menanam pohon apa saja.

Dengan begitu, Surabaya menurut Risma, bisa mencetak banyak penjual sayur dan buah-buahan. Ketika inflasi cabai dan pangan pokok lainnya datang, warga Surabaya tak terkena imbasnya. Sebab mereka sudah menanam sendiri di halaman rumahnya.

"Kalau enggak percaya, coba berkunjung ke Pasar Tangerang, di sana ada Cabai Made. Itu terkenal sekali, cabainya dikirim dari Surabaya. Bahkan ketika Padang kehabisan sambal, kami juga yang pasok ke sana," ujar Risma dalam sesi paralel NDC Indonesia: Progres dan Tindak Lanjut, yang masih termasuk dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional 2017 untuk Hutan, Lingkungan dan Perubahan Iklim Berkeadilan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2017).

Pemkot Surabaya juga mendirikan Pusat Daur Ulang (PDU) dan Bank Sampah. Contoh suksesnya bisa dilihat di Jambangan. Kapasitas terpasang di PDU Jambangan 600 ton per bulan, kapasitas eksisting 100 ton per bulan. Jumlah tenaga kerja 14 orang. Dengan omzet Rp5-6 juta per bulan. Keuntungannya dialokasikan untuk 70% upah juru pilah, 10% disimpan untuk THR, 10% untuk dana simpan pinjam dan 10% dana operasional.

"Kalau cuma diajak mengelola sampah, orang pasti tidak tertarik. Tapi kemudian jika diajarkan menanam sayuran, awalnya untuk kebutuhan sehari-hari mereka, lama-lama bisa jadi usaha. Dijual dan untung. Masyarakat Surabaya senang semua yang diolah bisa jadi uang," bebernya.

Guna mengurangi pencemaran air, warga diajarkan mengolah limbah industri rumah tangga. Beberapa bisa menjadi air mencuci motor, lainnya untuk menyiram tanaman. Banyak sekali manfaatnya.

Apakah dengan sekali dijelaskan, warganya paham? Jawabannya tidak. Risma sampai harus naik turun kali, ngomel sana-sini demi membuat masyarakatnya ngeh, jika semua yang diajarkan pemerintah ini demi kebaikan mereka.

Salah satu pengalaman tersulitnya adalah menasihati warga di Kampung Nelayan. Lingkungan itu dulunya sangat kotor, setiap tangkapan adalah hasil laut yang amis dan baunya menyeruak ke udara. Belum lagi pasar di sana begitu becek.

"Saya bilang begini, saya itu mau mengubah nasib kalian jadi lebih baik. Kalau kamu jorok begini, siapa yang suka datang kemari? Percaya sama saya. Lingkungan bersih, ini kampung bisa jadi destinasi wisata, kamu bisa hidup lebih sejahtera," tuturnya.

Omongan Risma terbukti. Setelah beberapa waktu, kampung nelayan yang sudah bebas bau amis dan becek, benar-benar ramai dikunjungi pembeli. Bahkan sekarang sudah jadi kampung wisata. Risma menyebut, pendapatan warga di sana ada yang naik empat kali lipat.

Penjual ikan asap sebelum revitalisasi hanya mampu menjual Rp75 ribu per hari, sekarang bisa menghasilkan Rp150 ribu per hari. Penjual olahan hasil laut dulu hanya menghasilkan Rp800 ribu per hari, setelah revitalisasi jadi Rp1,2 juta per hari. Sewa perahu wisata, dari Rp50 ribu jadi Rp200 ribu per hari.

Usaha kerupuk tepung, dulu Rp50 ribu jadi Rp150 ribu per hari. Pendapatan pedagang mamin meningkat dari Rp75 ribu menjadi Rp250 ribu per hari. Lalu pengasapan dari Rp50 ribu jadi Rp150 ribu. Terakhir kawasan itu seperti membuka lapangan kerja baru, tukang parkir dari sehari Rp0, sekarang bisa mengantongi Rp400 ribu per hari.

"Lalu ketika saya datang lagi ke sana. Saya ajari lagi mereka, berpakaian yang benar. Masa jualan pakai baju robek-robek begitu, harus rapi. Tahunya besok-besok, ibu penjual pada dandan. Nenek saja pakai gincu (lipstik). Ini Wali Kotanya siapa, yang rajin pakai lipstik siapa," ceritanya diselingi gurauan dan disambut tawa para hadirin.

Menurut Risma, pada dasarnya yang penting adalah pendekatan ke masyarakat, lalu harus tahu juga akar masalahnya apa, penyelesaiannya bagaimana, masyarakat tinggal diarahkan. Apabila lingkungan bersih, rapi dan nyaman, warga juga yang diuntungkan karena tak perlu keluar biaya lebih untuk perawatan kesehatan.

"Dulu waktu saya masuk, orang banyak diare, tifus, demam berdarah. Surabaya banjir terus karena sampah menumpuk di kali. Sekarang bisa dicek, rumah sakit tidak sepenuh dulu, titik banjir menurun drastis, kali bersih dan bisa jadi tempat wisata," tandasnya.