JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Azhar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa adanya rasa pesimistis yang dialami penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, atas pengungkapan kasus penyiraman air keras yang dialaminya.

Novel, kata Dahnil, meragukan kemampuan kepolisian untuk mengungkap kasus yang terjadi pada 11 April 2017 itu. Ia juga meragukan adanya Tim Gabungan KPK-Polri yang dibentuk beberapa waktu lalu.

"Beberapa hari yang lalu dia pesimis atas pengungkapan atas kasus yang dia hadapi, teror yang dialaminya. Dia pesimis ini bisa dituntaskan oleh pihak kepolisian oleh sebab itu Novel, termasuk kami di masyarakat sipil, ICW, dan sebagainya itu mendorong yang namanya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)," ujar Dahnil dalam diskusi Sindo Trijaya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2017).

Menurut Dahnil, sebenarnya optimisme kasus ini cepat terungkap oleh kepolisian sempat hinggap di dalam diri Novel pada masa awal pasca-kejadian. Rasa optimisme itu muncul karena ada deretan peristiwa yang menyertai sebelum penyerangan terhadap Novel. Bahkan Kapolda Metro Jaya saat itu, Irjen Muhammad Iriawan, mengungkapkan adanya potensi penyerangan tehadap Novel. Oleh sebab itu, lanjut Dahnil, Polda Metro Jaya mengirim pengamanan di lingkungan rumah Novel.

"Ada data intelijen Polda pada saat itu ada pada upaya penyerangan terhadap Novel," jelas Dahnil.

Namun, tiba-tiba tim ini ditarik dan digantikan tim dari Mabes Polri. Pergantian ini dilakukan tanpa diketahui alasannya oleh Novel.

"Jadi sebelum peristiwa pun Novel sebenarnya sudah merasa misalnya, saat keluar dari rumah, itu memang sering ada motor ada lewat. Karena dia siap siaga, maka enggak jadi," ungkap Dahnil.

Dahnil menceritakan di hari penyerangan itulah Novel sempat lengah sehingga penyerangan pun berhasil dilakukan. Atas dasar data intelijen sebelum penyerangan itulah keyakinan pelaku dapat segera ditangkap dengan cepat muncul dalam diri Novel.

"Nah seminggu dua minggu itu dia yakin karena ada data-data intelijen dari awal," jelasnya.

Selain data intelijen, keyakinan kasus cepat terungkap juga didasari adanya berbagai peristiwa penyerangan dan perampokan terhadap penyidik KPK yang lain.

"Nah dari dua peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa Novel itu, Novel punya keyakinan bahwasanya 'oh ini berarti polisi sudah tahu kira-kira siapa pelakunya dan mudah ditangkap'" pungkasnya. (san)