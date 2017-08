PADA 6 Agustus 1996 novel fantasi karya George R.R. Martin, 'Game of Thrones' dirilis. Game of Thrones adalah buku pertama dari rangkaian seri A Song of Ice and Fire yang mengisahkan tentang perebutan tahta oleh keluarga-keluarga bangsawan di sebuah benua bernama Westeros.

Meski pada mulanya 'Game of Thrones' tidak masuk jajaran novel terlaris, buku itu memiliki penggemar setia, yang kemudian menjadikan seri A Song of Ice and Fire menjadi sebuah karya populer yang terjual jutaan buku. Saat ini, seri A Song of Ice and Fire bahkan telah diadaptasi dalam serial televisi laris dengan judul 'Game of Thrones'.

Pengarangnya, George R.R. Martin, lahir pada 20 September 1948 di Bayonne, New Jersey, Amerika Serikat (AS). Sebelum menulis 'Game of Thrones' Martin telah mengarang dan menerbitkan beberapa novel fiksi ilmiah dan fantasi, meski tidak ada yang meraih kesuksesan seperti seri A Song of Ice and Fire. Dia juga sempat bekerja sebagai penulis dan produser untuk serial televisi seperti Twilight Zone dan Beauty and the Beast pada pertengahan 1980 sampai 1990-an. Namun, banyak yang merasa naskah yang ditulis Martin terlalu rumit dan mahal untuk diproduksi.

Pengalaman inilah yang memengaruhinya dalam menulis kisah kolosal A Song of Ice and Fire. Dalam wawancara dengan New York Times yang dilansir History, Minggu (6/8/2017), Martin mengatakan, dia ingin membuat sesuatu yang besar dengan ratusan tokoh, pertempuran besar yang tidak dapat dia lakukan di dalam televisi dan film.

“Segala sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan di televisi dan film, tentu saja bisa Anda lakukan dalam prosa karena Anda adalah segalanya di sana. Anda direkturnya, Anda adalah koordinator efek khusus, Anda adalah departemen kostumnya, dan Anda tidak perlu khawatir dengan dana pembuatannya," kata Martin.

Semula Martin ingin menjadikan 'Game of Thrones' sebagai awal dari sebuah trilogi. Namun, dia akhirnya memperluas ceritanya menjadi seri saga yang terdiri dari tujuh buku.

Sejauh ini dia telah menyelesaikan lima buku dengan buku kedua, A Clash of Kings terbit pada 1999, dikuti oleh A Storm of Swords (2000), A Feast for Crows (2005) dan A Dance with Dragons (2011). Buku keenam, Winds of Winter masih dalam tahap penulisan.

Pada 2005, majalah Time menjuluki Martin sebagai Tolkien dari AS, sebuah referensi untuk sastrawan Inggris J.R.R. Tolkien, penulis novel legendaris 'The Hobbit' dan 'The Lord of the Rings'.