SUNGGUH aneh tapi nyata. Pernahkan Anda membayangkan bangun di pagi hari, beraktivitas dan kembali tidur lagi untuk memikirkan satu nama yang sama di benak Anda? Terus begitu, berulang-ulang selama 23 tahun lamanya.

Walaupun terdengar aneh, orang seperti itu benar-benar ada di dunia. Dia adalah Matthew Nimetz. Diplomat Amerika Serikat yang bekerja di bawah PBB sebagai utusan khusus menyelesaikan sengketa nama antara Yunani dan negara Mantan Orang Yugoslav Republik Makedonia (Former Yugoslav Republic of Macedonia). Tiga tahun sejak Yugoslavia pecah dan membentuk republik Makedonia, Nimetz menjadi orang yang selalu memikirkan nama terbaik untuk negara baru tersebut.

“Saya mungkin sudah memikirkannya lebih sering dari orang lain di dunia. Tapi saya harus mengecewakan orang yang menganggap ini sebagai pekerjaan penuh waktu saya,” ujarnya, seperti dikutip dari BBC, Minggu (6/8/2017).

Nimetz memulai misinya untuk mengakhiri perselisihan internasional paling aneh di dunia antara Makedonia dan Yunani itu sejak 1994. Ketika dia masih menjadi diplomat AS untuk PBB era Presiden Bill Clinton.

Peta kawasan Yunani dan Former Yugoslav Republic of Macedonia. (Foto: BBC)

Yunani menentang nama Makedonia dipakai negara pecahan Yugoslavia itu karena di Yunani juga ada kota bernama sama. Jika mereka kekeuh memakai nama Makedonia, berarti jelas negara itu punya ambisi untuk menguasai kawasan utara di Yunani. Athena siap berperang untuk menjaga warisan nasionalnya. Sementara itu, tanpa nama yang jelas, negara tersebut tidak bisa bergabung ke NATO maupun Uni Eropa.

Ada banyak usulan yang diajukan sebagai nama terbaik untuk Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM). Mulai dari Skopje, nama ibu kota Makedonia, Upper Makedonia, New Makedonia, Nova Makedonija, Slavo-Macedonia dan Republik Skoje, serta Upper Republic of Macedonia dan Republic of Upper Macedonia.