JAKARTA - Sebagai Presiden Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia (Association of Asian Consitutional Court and Equivalent Institutions/AACC), Indonesia siap menggelar Simposium Internasional AACC 2017. Acara kali ini diselenggarakan di Solo, Jawa Tengah, pada 8-9 Agustus 2017 di Hotel Alila.

Acara tersebut diadakan juga sekaligus dalam rangka memperingati ulang tahun Mahkamah Konstitusi RI (MKRI) yang jatuh pada 15 Agustus setiap tahunnya. Tahun ini, MKRI merayakan hari jadi ke-14 sejak dibentuk pada 2003.

Simposium Internasional AACC tersebut rencananya akan dihadiri oleh para Ketua MK dan Institusi Sejenis dari 12 negara anggota AACC, tujuh negara sahabat, serta 150 peserta dari dalam negeri yang terdiri dari pimpinan Kementerian/Lembaga, Anggota Komisi III DPR, dan Akademisi. Presiden Indonesia, Joko Widodo, dijadwalkan akan membuka Simposium Internasional tersebut.

Penyelenggaraan tahun ini mengambil tema “Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Ideologi dan Demokrasi dalam Masyarakat Majemuk”. Tema besar Simposium Internasional tersebut dibagi dalam tiga sub-tema.

Sesi pertama akan mengangkat sub-tema “Mahkamah Konstitusi dan Ideologi Negara” (The Constitutional Court and the State Ideology). Sementara itu, sub-tema kedua berbicara mengenai “Mahkamah Konstitusi dan Prinsip-Prinsip Demokrasi” (The Constitutional Court and the Principles of Democracy) dan sesi terakhir akan membahas sub-tema “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Masyarakat Pluralis” (The role of the Constitutional Court in a Pluralistic Society).

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi dan Institusi sejenis berdiri di sejumlah negara berdasar amanat konstitusi untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang hidup dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Namun, pembentukan MK di berbagai negara menunjukkan bahwa lembaga peradilan konstitusi perannya tidak hanya sebatas untuk itu.

Mahkamah Konstitusi dan Institusi sejenis juga dipercaya memiliki peran yang sangat penting dalam menangani berbagai kasus konstitusional yang berkaitan dengan ideologi negara. Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui berbagai keputusannya turut membantu menentukan arah dan perkembangan demokrasi di suatu negara.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merasa penting untuk membuat suatu diskusi mendalam untuk mendapatkan perspektif yang berbeda terkait dengan peran Mahkamah Konstitusi dan Institusi sejenis dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan ideologi negara dan prinsip demokrasi.

Apalagi, MK semakin diharuskan untuk dapat mempertahankan berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat majemuk yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu pertukaran gagasan dan pengalaman antar negara sebagai bahan pelajaran berharga.

Dalam siaran pers yang diterima Okezone, Minggu (6/8/3017), AACC dideklarasikan pada 2010 di Jakarta atas inisiatif Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Korea, Thailand, Malaysia, Mongolia, dan Uzbekistan yang tertuang di dalam Deklarasi Jakarta (The Jakarta Declaration). Tujuan pendirian AACC adalah dalam rangka mempromosikan demokrasi, penegakan hukum, dan hak asasi manusia (HAM).

Pada 2014, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terpilih menjadi Presiden AACC periode 2014-2016. Pada kongres AACC ketiga yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, 2016 silam, anggota AACC kembali memberikan mandat kepada MKRI untuk melanjutkan kepemimpinannya untuk masa jabatan satu tahun ke depan.

Sebelum MKRI, Presiden AACC berturut-turut dijabat oleh MK Korea (periode 2010-2012) dan MK Turki (periode 2012-2014). Dalam Simposium Internasional ini Dewan Anggota AACC akan melakukan pemilihan Presiden AACC yang baru untuk periode berikutnya atau masa kepemimpinan 2017-2019.