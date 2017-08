JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam sebuah kegiatan silaturahmi bersama para ulama mengatakan bahwa semua umat Islam di Indonesia dan dunia harus saling memperkuat ukhuwah Islamiah serta insaniah. Hal itu tentunya ia anjurkan untuk memperkuat jalinan persaudaraan dalam agama Islam dan persatuan sesama manusia.

"Semoga Allah terus menguatkan Ukhuwah Islamiah di antara sesama Muslim di seluruh dunia, dan Ukhuwah Insaniah di antara kita semua, Aamiin..," jelas Aher –sapaan akrabnya, sebagaimana dikutip dari akun Twitter miliknya @aheryawan, Senin (7/8/2017).

Hal tersebut diungkapkan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tepatnya usai menggelar pertemuan dengan Chief Mufti of Russia Mr Talgat Tadzhuddin. "Silaturahim dengan Chief Mufti of Russia, Mr Talgat Tadzhuddin (ketua MUI Negara Federasi Russia), first Cathedral Mosque," jelasnya.