SOLO - Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo akan menggelar Kongres Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) ke X, di Best Western Premier Hotel, Solo Baru 9- 10 Agustus 2017 mendatang. Rencananya acara tersebut dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kongres ini akan mengangkat tema Peranan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Menjaga Kebhinnekaan dan Persatuan Bangsa," jelas Rektor UNS, Ravik Karsidi kepada wartawan, Senin (7/8/2017).

Ravik yang juga Ketua HIPIIS ini menyampaikan, kongres ini akan diikuti oleh seluruh pengurus pusat, pengurus cabang termasuk juga para penggiat Ilmu-Ilmu Sosial di seluruh Indonesia dan beberapa peninjau dari luar negeri.

Bersama dengan gelaran acara ini juga, akan memberikan penghargaan ‘HIPIIS Social Science Award 2017’ kepada budayawan Emha Ainun Najib dan Prof Dr R Siti Zuhro (Peneliti Sosial Politik).

"Dua penghargaan diberikan kepada budayawan juga peneliti masalah sosial politik. Nanti pada kesempatan tersebut Emha Ainun Najib juga akan memberikan orasi budaya," lanjut Ravik.

Serangkaian acara dalam Kongres HIPIIS ke X, juga digelar International Conference yakni The 4th Sebelas Maret International Conference on Business, Economics, and Social Sciences (SMICBESS) dan The 1st Sebelas Maret International Conference on Social Sciences (SMICSOS).

“Ada 300 paper terpilih dari para pakar ilmu sosial nasional maupun Internasional yang dipresentasikan dalam conference," pungkas Ravik.