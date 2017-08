JAKARTA - Tim Mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) meraih penghargaan sebagai juara satu dalam katagori presentasi poster dalam kegiatan konferensi internasional yang diselenggarakan di University Of Science and Technology (UST), Daejeon, Korea Selatan.

Dalam Konferensi bertajuk Conference of Indonesian Students Association in South Korea (CISAK) itu, Tim Unair mempresentasikan makalah dengan judul “Phytoremediation Integrated Area (PIA): River Revitalization System based on Phytoremediation as Concept to Solve Impact of Population Explosion and Industrial Pollutant”.

“Presentasi paper digolongkan menjadi oral presentation dan poster presentation. Dari presentasi tersebut didapatkan masing-masing 1st Winner dan Runner Up. Alhamdulillah pada kategori poster presentation semua juara diraih oleh tim dari FF Unair,” ujar Rebhika Lusiana seperti dilansir dari laman Unair, Senin (7/8/2017).

Bagi Lusi menjadi kebanggaan tersendiri bagi dirinya dan tim dapat mengalahkan delegasi dari universitas ternama lain. Terlebih, presentasi paper diikuti oleh bukan hanya mahasiswa jenjang S-1, namun juga S-2 dan S-3.

“Saya tertarik mengikuti acara ini karena saya memiliki mimpi untuk pergi ke Korea Selatan, dan CISAK 2017 merupakan event yang tepat karena terdiri dari serangkaian kegiatan yang bermanfaat,” ujar mahasiswi yang juga pernah mengikuti konferensi di Malaysia dan Jepang ini.

Selain materi dari presentasi makalah yang menambah wawasan semakin luas, adanya seminar kewirausahaan memupuk semangat pata anggota tim untuk menjadi wirausahawan yang mandiri.

“Hal yang paling penting dalam dalam sebuah tim adalah mengkolaborasikan kelebihan dari masing-masing individu dan saling menutupi kekurangan untuk mencapai tujuan bersama. Kesabaran, kegigihan, ketekunan, dan ketaqwaan kepada Allah SWT yang harus selalu menyertai dalam setiap langkah menjadi kunci utama dalam sebuah pencapaian,” tutup Lusi.