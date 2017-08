Tak Akan Ada Range Rover Versi 7 Tempat Duduk, Ini Alasannya

LONDON - Jaguar Land Rover (JLR) menegaskan tidak akan membuat mobil SUV Range Rover versi tujuh tempat duduk atau 7-seater. Range Rover merupakan model kendaraan Land Rover terlaris saat ini.

Tapi, JLR tengah mempertimbangkan membuat varian Range Rover yang lebih mewah untuk bersaing dengan Bentley Bentayga. Seperti diketahui persaingan di segmen SUV premium semakin ketat dengan munculnya pemain-pemain baru. Selain Bentley Bentayga, ada pula Lamborghini Urus dan Jaguar F-Pace.

Direktur Desain Land Rover Gerry McGovern mengungkapkan, saat ini pihaknya sudah memiliki SUV 7-seater yakni Discovery. Dikhawatirkan, jika Range Rover dibuat versi 7-seater akan keluar dari konsep aslinya.

"Mobil 7-seater yang optimal bagi kami adalah Discovery, dan mungkin mobil ini setara atau tidak jauh berbeda dengan Range Rover dalam hal kemewahan. Tapi secara keseluruhan, Discovery itu mengenai fleksibilitas sementara Range Rover kemurnian," jelas McGovern, seperti dikutip dari Carscoops.

Meski demikian, pihaknya membuka peluang untuk membuat SUV offroad dua pintu atau kendaraan dengan konsep nyeleneh. "Saya kira ada banyak peluang untuk membuat mobil-mobil yang lebih unik untuk menggebrak segmen tradisional," ungkapnya.

Ditegaskannya, Land Rover harus menyiapkan kendaraan-kendaraan yang sangat gahar dalam beberapa tahun kedepan untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan para rival terdekatnya.

Namun ia menolak berbicara secara spesifik mengenai produk yang dimaksud. "Kami harus cepat merealisasikannya ke pasar, kami harus lebih fleksibel, dan kami sudah berpikir out of the box," cetusnya.

Kalimat out of the box ini ditujukan juga kepada Range Rover Evoque yang merupakan tulang punggung penjualan JLR. Penjualan Evoque sudah mencapai catatan tertinggi yakni menembus 100 ribu unit per tahun.