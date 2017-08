HAILEY baru berusia delapan tahun. Seperti kebanyakan anak di dunia, usia delapan tahun adalah fase di mana seorang anak lagi senang-senangnya meniru segala hal yang dilihatnya.

Dalam kasus ini, Hailey mencoba menirukan sebuah tayangan kesukaannya di Youtube, yakni make-up tutorial. Bahkan, dia merekam dirinya sedang mengajarkan cara berdandan yang benar. Bertingkah layaknya orang dewasa, gadis berambut pirang itu mulai memoleskan bedak dan perona pipi ke wajahnya.

Ia kemudian tampak mengaduk-aduk tas kosmetiknya dan menemukan selembar bantalan panjang. Seperti disitat dari Daily Mail, Selasa (8/8/2017), benda yang dipandang asing oleh Hailey tersebut merupakan sebuah pembalut kecil.

Hailey tidak tahu itu. Dia mengira bantalan panjang itu termasuk produk kecantikan. Jadi lah dia dengan polosnya, menepuk-nepukkan benda itu ke wajah.

When your 8 year old sister makes a makeup tutorial and sees a pad for the first time...what better use?😂 pic.twitter.com/T7ByMPOqTn— Jaiden (@JaidenPark) 1 Agustus 2017