KUALA LUMPUR - Di era serba digital saat ini kegiatan memposting foto di dunia maya sudah tak dianggap tabu. Mereka bebas mengekspresikan dirinya di internet untuk menjadi konsumsi publik asalkan tidak melabrak aturan norma dan hukum yang berlaku.

Karena jangan sampai malah terjadi seperti yang dialami gadis asal Malaysia ini. Seorang gadis berhijab belum lama ini bikin gempar jagat maya lantaran fotonya yang berpose dengan tapir. Jika dilihat sekilas, foto itu memang nampak biasa saja.

Dalam foto menunjukkan gadis berbaju biru lengan panjang dan hijab itu tengah berbaring dengan seekor tapir warna hitam-putih tepat di sampingnya.

(Baca juga: Bocah Berangkat Sekolah dengan Dandanan Menor Ini Viral)

Tak disangka, foto gadis yang diketahui bernama Hazreen Syafiela (25) itu malah dikecam oleh para netizen. Kritikan pedas terus mengalir pasca-postingan foto yang dianggap tidak senonoh itu di akun Facebokk-nya.

Usut punya usut, ternyata pemicu kegeraman netizen ialah lantaran di dalam foto, tangan Hazreen sangat dekat dengan alat kelamin hewan herbivora yang banyak ditemukan di sejumlah negara di Asia Tenggara tersebut.

(Baca juga: Perhatikan! Ini Wajah Pengeroyok yang Bakar Pria Dituduh Nyolong Ampli di Bekasi)

Menyusul banyaknya kecaman dari para warganet, Hazreen langsung menyampaikan klarifikasinya. Ia mengaku tidak ada niatan sama sekali untuk memegang alat kelamin tapir tersebut. Namun, karena kebetulan tangannya di atas perut tapir yang berdekatan dengan alat vital sehingga menjadi bahan cemoohan di dunia maya.

"Tak terpikir oleh saya jika foto ini menjadi viral. Let me explain you this. Dalam foto itu saya tak berniat memegang alat kelamin si tapir. Saya hanya sebatas memegang perutnya. Tapir sama seperti hewan lainnya, supaya ia jinak harus diusap-usap perutnya. Beberapa kucing dan anjing juga (mengalami) seperti itu. Bahkan ular sekalipun jika diusap kepalanya maka ia akan diam (jinak)," ucap Hazreen mengklarifikasi postingan fotonya itu.