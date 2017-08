SERANG - Menjelang tahapan verifikasi faktual, jajaran Pengurus DPD Partai Perindo Kota Serang berkunjung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang di Jalan KH Abdul Fatah Hasan, Kota Serang.

Kunjungan jajaran pengurus Partai besutan Harry Tanoesoedijo yang datang, Ketua DPD Perindo Kota Serang Ade Irma Suryani, Sekertaris Samsul Maarif, Bendahara Tati Winarti itu diterima dengan hangat oleh komisioner KPU, Heri Wahidin, Fierly MM, Durotul Dariyah, Akhmad Syarifidin.

"Audensi dengan KPU ini sebagai ajang silaturahmi memperkenalkan Partai Perindo, bahwa perindo hadir di Kota Serang," ujar Ketua DPD Partai Perindo Kota Serang, Ade Irma Suryani, Selasa (8/8/2017).

Pada kesempatan tersebut, pihaknya memaparkan kesiapan partai berlambang burung rajawali itu menghadapi proses verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU pada bulan Oktober mendatang.

"Kita tadi sudah menyerahkan struktur kepengurusan partai, SK-nya, sampai ADRT. Dan kita siap seratus persen menghadapi verifikasi tersebut," ujarnya.

Kesiapan itu yakni, sudah terbentuknya kepengengurusan partai dari tingkat DPD, DPC, hingga DPRt, lengkap dengan kantor dan keanggotaannya dibuktikan dengan sudah adanya 1.500 KTA.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Serang Heri Wahidin mengapresiasi dengan kehadiran Partai Perindo untuk bersilaturahmi serta mencari tahu proses serta tahapan verifikasi.

"Verifikasi itu meliputi administrasi kepengurusan, sekretariat, dan keanggotaan. Hal lain, verifikasi juga akan dibantu oleh perangkat Sipol (Sistem Informasi Partai Politik). Jadi nanti by name by adress anggota parpol itu wajib diupload dalam Sipol," kata Heri.