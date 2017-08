Ingat! Besok Puluhan Mobil Baru Meluncur di GIIAS

JAKARTA - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 akan dibuka besok, Kamis 10 Agustus 2017. Rencananya, pembukaan GIIAS akan dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan didampingi oleh sejumlah menteri.

Di hari yang sama pula, beberapa agen pemegang merek (APM) akan meluncurkan produk baru. Tercatat ada 40 mobil baru yang meluncur di pameran tahunan terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara itu. Total mobil baru yang diluncurkan meningkat bila dibandingkan dengan penyelenggaraan tahun lalu sebanyak 36 mobil.

Jelang pembukaan GIIAS, beberapa APM sudah mulai memberikan bocoran terkait produk baru yang akan diluncurkan. Hal tersebut diketahui melalui undangan yang mereka kirim. Berikut daftar mobil baru yang akan melucur di GIIAS 2017:

1. Toyota

Menempati booth terluas di GIIAS 2017, PT Toyota Astra Motor (TAM) akan memajang 28 unit display dari berbagai segmen penumpang dan juga komersial, termasuk produk terbaru, limited edition, special edition, special modification, dan special exhibit. Untuk memperkuat pesan yang disampaikan, booth Toyota yang menempati hall 10B ICE BSD ini didesain dengan black concept yang memberi kesan modern, advance, dan youthful.

Produk terbaru yang akan ditampilkan pada GIIAS kali ini yaitu all new Voxy dan C-HR. Selain itu, ada juga jajaran produk edisi terbatas yang diwakili oleh Avanza dan Sienta. Sedangkan produk special edition ada Agya, Vios, dan Corolla Altis.

2. Daihatsu

Merayakan ulang tahun ke-110 Daihatsu Motor, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) selaku agen pemegang merek (APM) Daihatsu di Indonesia akan menghadirkan lima model edisi khusus. Lima model tersebut adalah Xenia, Terios, Sigra, Luxio, dan Sirion.

Menariknya, pada GIIAS tahun ini Daihatsu kembali memajang mobil konsep.

3. Honda

Lewat undangan yang dikirimkan oleh PT Honda Prospect Motor (HPM), diberitahukan bahwa akan ada peluncuran mobil baru di GIIAS 2017. Namun sayang, Honda tidak menyebut nama mobil yang bakal diluncurkannya. Selain membawa berbagai produk unggulan, HPM juga akan menampilkan beberapa special display.

4. Hyundai

Menempati hall 7C, PT Hyundai Mobil Indonesia (HMI) akan meluncurkan dua produk baru yaitu i10 dan H1 facelift. Di samping itu ada sembilan unit yang akan dipajang mulai dari jenis sport utility vehicle (SUV), multi-purpose vehicle (MPV), dan city car.

5. Mazda

PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) APM Mazda kembali berpartisipasi dalam ajang GIIAS tahun ini. Selain memajang beberapa produk unggulan, Mazda memanfaatkan kesempatan ini dengan meluncurkan all new Mazda CX-5.

6. BMW & Mini

BMW Group Indonesia akan meluncurkan dua produk baru dari segmen sedan yaitu BMW M3 dan M4 Coupe. Beda dari yang lain, BMW akan meluncurkan kedua produk tersebut pada 11 Agustus 2017. Sementara itu, dari merek Mini, BMW Group Indonesia akan menghadirkan varian baru yang diklaim memiliki tenaga paling kuat.

7. Mercedes Benz

Dalam rangka merayakan 50 tahun AMG, PT Mercedes Benz Distribution Indonesia di GIIAS 2017 akan meluncurkan barisan kendaraan yang mengedepankan performa tinggi yakni new AMG GT R, new AMG E 43, dan new AMG GLC 43 Coupe.

8. Lexus

Lexus Indonesia akan melakukan Asia Premier new LS 500 dan new NX 300.

9. Mitsubishi

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) akan menyelenggarakan ‘world premiere’ untuk Your Next Generation MPV dari Mitsubishi Motors yang telah lama dinanti oleh pasar Indonesia. Sebelumnya, Mitsubishi telah lebih dulu memperkenalkan mobil yang kabarnya diberi nama Xpander itu.

10. Volkswagen & Audi

PT Garuda Mataram Motor APM Volkswagen dan Audi di Indonesia, untuk pertama kalinya di Indonesia Volkswagen akan memperkenalkan new Tiguan. Sedangkan dari merek Audi akan meluncurkan new Q5.

11. Isuzu

Pada penyelenggaraan GIIAS kali ini, Isuzu light commercial vehicle (LCV) akan bergabung dengan merek kendaraan penumpang lainnya. Pada pameran sebelumnya, kendaraan penumpang Isuzu menggunakan booth kendaraan komersial.

Pada kesempatan ini, PT Astra International-Isuzu akan memajang lima mobil, yakni empat unit MU-X dan satu D-MAX.

Selain APM tersebut masih ada beberapa lagi termasuk dari segmen kendaraan komersial yang bakal menghadirkan produk baru.

Pameran GIIAS 2017 akan diikuti 30 merek mobil. Sebanyak 22 di antaranya adalah kendaraan penumpang, yaitu Audi, BMW, Chevrolet, Daihatsu, Datsun, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lexus, Mazda, Mercedes Benz, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan, Renault, Suzuki, Tata Motors, Toyota, Volvo, VW, dan Wuling. Tak ketinggalan delapan merek kendaraan niaga, yaitu DFSK, FAW, Hino, Hyundai Commercial, Isuzu, Mitsubishi Fuso, Tata Motors, dan UD Trucks.

Selain mobil, ada juga 10 merek motor yang dipastikan ikut GIIAS, yakni Honda, Ducati, Harley Davidson, Kawasaki, KTM, Kymco, MV Agusta, Piaggio, Suzuki, dan Ural.

GIIAS akan berlangsung hingga 20 Agustus, berlokasi di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan, Banten. (san)