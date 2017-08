JAKARTA – Presiden Joko Widodo hari ini Rabu (9/8/2017) akan melaksanakan beberapa agenda di kota yang pernah dipimpinnya yakni Surakarta atau biasa disebut Solo. Jokowi bersama rombongan telah mendarat di Lanud Adi Soemarmo dengan pesawat kepresidenan pada Selasa malam 8 Agustus 2017.

Dijadwalkan, mantan Walikota Solo itu akan menyampaikan pidato pembukaan di hadapan peserta dan para undangan acara Simposium Internasional Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia atau The Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institusions (AACC) 2017 digelar di Solo, Jawa Tengah.

Selain itu, informasi yang dihimpun Okezone, Jokowi juga akan meresmikan Museum Keris di kota yang mempunyai sebutan ‘Spirit of Java’itu. Acara tersebut rencananya akan dimulai sekira pukul 13.00 WIB dengan diawali dengan prosesi Loji Gandrung. Sedikitnya, terdapat 171 keris yang dikoleksi oleh museum tersebut dan akan dipamerkan kepada para pengunjung.

Presiden juga direncanakan akan menghadiri Jambore Revolusi Mental di Kota Solo pada Rabu.