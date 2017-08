SOLO - Hari ini, Presiden Joko Widodo memulai kunjungan kerja di Kota Solo, Jawa Tengah.

Presiden Jokowi tiba di Solo Selasa 8 Agustus 2017 pukul 19.20 WIB dengan mengunakan pesawat Kepresidenan. Bandara Internasional Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, kedatangan Presiden Jokowi, disambut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Presiden langsung menuju kediamannya di Sumber untuk beristirahat. Agenda kerja Jokowi di kota yang pernah dipimpinnya selama 7 tahun ini, diawali dengan menghadiri Simposium Internasion Mahkmah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia (the Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions (AACC) pada Rabu (9/8/2017) yang digelar di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo.

Perserta simposium ini berasal dari 13 negara anggota AACC, tujuh perwakilan dari negara sahabat di Asia, Eropa juga Afrika. Termasuk 190 peserta dari dalam negeri yang terdiri dari anggota Komisi III DPR, para Pejabat Kementerian dan Lembaga, praktisi hukum, dan para akademisi dari seluruh Perguruan Tinggi se-Indonesia.

Mereka akan mendengarkan pidato pembukaan oleh Presiden Joko Widodo. Namun sebelumnya para peserta simposium MK se-Asia ini akan dikirab terlebih dahulu dengan menggunakan kereta kencana menuju lokasi acara di gelar.

Usai menghadiri simposium, dilanjutkan dengan meresmikan Musium Keris pertama di Indonesia yang letaknya berada di samping stadion Sriwedari.

Peresmian diawali dengan kirab sejumlah pusaka dari rumah dinas di Lodji Gandrung menuju Musium Keris di Sriwedari. Di musium ini, Presiden Jokowi akan melihat sejumlah keris peninggalan nenek moyang dan berdialog dengan para seniman keris.