SOLO - Tarian Kongkorongok dari lereng Gunung Lawu menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Simposium Internasional Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia atau The Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institusions (AACC) 2017 yang digelar di Auditorium, Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah.

Presiden Joko Widodo yang tiba sekira pukul 09.21 WIB terlihat terpesona dengan tarian Kongkorongok yang dibawakan anak-anak remaja. Apalagi, tarian ini menggambarkan kegembiraan warga lereng Gunung Lawu saat menggelar tradisi Mondosio.

Presiden yang didampingi Menko Polhukam Wiranto, Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Arief Hidayat, Ketua Simposium MK, Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Rektor UNS Ravik Karsidi.

Dalam sambutannya, Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan sangat tepat bila simposium internesional di gelar di Kota Solo. Karena semua fasilitas berkelas dunia ada di Solo. Tak hanya itu saja, ungkap Ganjar, di Solo, makanan enak pun tersaji dan gampang didapatkan.

"Sangat tepat sekali mengglar acara internasional di kota Solo. Karena di kota Solo, semuannya ada. Termasuk makanan enak pun ada. Selamat datang di Kota Solo, kota di mana Presiden Jokowi lahir dan di mana kota pernah dipimpin Presiden," terang Ganjar, Rabu (9/8/2017).

Selain disambut tarian, kehadiran Presiden Jokowi pun di sajikan film tentang Wonderful Indonesia.