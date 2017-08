SOLO - Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Simposium Internasion Mahkmah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia (the Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions (AACC) di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyebut bila Kota yang pernah dipimpinnya ini, Kota Solo, merupakan salah satu Mozaik keberagaman di Indonesia.

Jokowi menceritakan saat dirinya menjabat sebagai Wali Kota Solo, selama 7 tahun lamanya, dirinya selalu dihadapkan dengan berbagai persoalan kota.

Mulai dari aspirasi masyarakatnya yang silih berganti selalu ada hingga tuntutan masyarakat yang harus segera dipenuhi.

"Tadi sudah diingatkan oleh Gubenur Jawa Tengah, dulu saya pernah menjadi wali kota di kota ini, Kota Solo. Kota Solo yang menurut saya, cerminan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk," papar Presiden Jokowi dihadapan 150 perserta Simposium MK di Kampus UNS, Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/8/2017).

"Dan saya masih ingat bagaimana setiap hari harus menghadapi aspirasi tuntutan warganya yang harus segera di penuhi. Dan itu tidak hanya sangat beragam tapi juga sangat dinamis," imbuhnya.

Menurut Jokowi, pengalaman mengelola Kota Solo yang dihuni dengan keberagaman ini, mengajarkan pada pada dirinya tentang demokrasi dialogis dan prinsip-prinsip konstitualisme mencari cara terbaik dalam mengelola keberagaman.

"Solo adalah salah satu mozaik keberagaman yang dimiliki Indonesia," ungkapnya.

Indonesia, kata Jokowi, memiliki 17 ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dimana didalamnya Indonesia memiliki 34 Provinsi, 516 Kabupaten dan Kota serta 714 suku dengan 1100 bahasa lokal dan ekspresi seni budaya berbeda-beda.

"Kemajemukan itu bukanlah penghalang bagi kita untuk bersatu. Kita disatukan cita-cita yang sama untuk mewujudkan negara Pancasila dalam bingkai konstitusi UUD 1945," pungkasnya. (sym)