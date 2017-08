KASUS kekerasan seolah tidak pernah berhenti terjadi di Tanah Air kita. Tindakan sewenang-wenang akibat emosi sesaat ini tentu sangat merugikan banyak pihak. Dampaknya bahkan bisa menyebabkan luka serius hingga kematian. Sebagaimana yang terjadi baru-baru ini di Bekasi, Jawa Barat.

Muhammad al Zahra alias Joya (30) menjadi korban pengeroyokan sampai pembakaran oleh warga di Kampung Muara Bakti RT 12 RW 07, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Massa melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama tersebut dilatari Joya yang disebut mencuri amplifier di Musala Al Hidayah, Kampung Cabang Empat, RT 02 RW 01, Desa Urip Jaya, Babelan.

Sampai hari ini pun kasus pembakaran pria di Bekasi tersebut masih terus dibahas sejumlah orang. Kepolisian Resor Metro Bekasi pun telah menetapkan dua tersangka pengeroyokan dan pembakaran Joya. Mereka adalah SU (40) dan MA (39). Masing-masing merupakan warga sekitar lokasi kejadian. Keduanya dianggap terlibat karena ikut memukuli korban.

Kemudian baru-baru ini terjadi hal yang tak kalah miris terkait pembakaran Joya di Bekasi. Sejumlah media asing turut menyorotinya. Bahkan, akibat peristiwa ini Indonesia dikesankan sebagai negara yang sadis. Padahal, kenyataannya tidak semuanya demikian, dan dapat disaksikan di mana saja.

Setidaknya ada dua media asing yang menyoroti kabar pembakaran pria terduga pencuri amplifier musala tersebut. Ada media massa dari Malaysia dan Singapura. Media Negeri Jiran, The Star, memberitakan kasus tersebut dengan tajuk 'Man Burned to Death for Stealing Mosque Amplifiers'. Mereka menyebut Joya dibakar setelah dituduh mencuri tiga amplifier, namun sesungguhnya barang bukti hanya satu.

"Seorang pria berusia 30 tahun dengan inisial MA tewas setelah dibakar hidup-hidup karena diduga mencuri 3 amplifier dari sebuah masjid di Bekasi," tulis The Star, Selasa 8 Agustus 2017.

Selain itu, mereka juga menyelipkan sebuah video berdurasi 1 menit yang merupakan kompilasi dari beberapa video yang diunggah ke media sosial Facebook.

Kemudian media asal Singapura, Asia One, memberitakan insiden mengerikan itu dengan judul artikel yang sama dengan The Star. "MA tewas di tempat dengan luka bakar sekira 80 persen dan jasadnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur," tulis Asia One yang mengutip keterangan Kapolres Metro Bekasi Kombes Asep Adi Saputra.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengungkapkan bahwa awal mula peristiwa nahas itu terjadi usai korban melaksanakan Salat Asar di musala bersama seorang saksi berinisial R.

"Jadi yang bersangkutan (Joya) ini pada Salat Asar itu dia ikut salat di situ. Kemudian bersama saksi R ada di situ. Kemudian setelah Salat Asar, situasi sepi. Kemudian si saksi ini melihat bahwa amplifier di musala tak ada," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Senin 7 Agustus 2017.

Lalu, sambung dia, saksi R mencari pelaku pencurian amplifier tersebut dan menemukannya di pasar murah. Lalu melihat korban membawa amplifier itu. "Setelah ampli dicek, sama dengan yang ada di musala," sambungnya.

Mengetahui hal itu, lanjut Argo, warga yang sudah tersulut emosi tanpa dikomandoi langsung memukuli korban bertubi-tubi hingga wajahnya tak berbentuk lagi. Kemudian akhirnya terjadi pembakaran hingga korban tewas.