Akhirnya Mercy Bawa Mobil Plug in Hybrid ke Indonesia, tapi Tak Dijual

TANGERANG - PT Mercedes Benz Indonesia (MBINA) kembali berpartisipasi dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017. Kali ini Mercedes Benz meluncurkan dan memperkenalkan tiga model kendaraan baru, yaitu E 300 Coupe AMG Line, C 300 AMG Line, dan new E 350 e, yang menjadi bagian dari strategi Mercedes Benz dalam memperkenalkan teknologi plug in hybrid.

Pesaingnya di segmen kendaraan premium sudah lebih dulu memasarkan mobil hybrid yakni BMW i8.

"Saat ini kami memperluas keluarga E Class yang sukses di Indonesia yaitu E Clas Coupe. Kami juga memperkenalkan berbagai update dari C class yang sukses. Dirakit di pabrik Mercedes Benz Indonesia di Wanaherang, Bogor, kini C Class terdiri dari tiga varian baru, yakni C 200, C 200 AMG Line, dan all new C 300 AMG Line," papar Roelof Lamberts, president & CEO MBINA, Kamis (10/8/2017).

E 350 e mengombinasikan transmisi plug in hybrid 9G-tronic dan motor listrik generasi terbaru yang membuat konsumsi bahan bakar irit. Teknologi elektrik terbaru memungkinkan peningkatan tenaga dan torsi motor listrik mencapai 88 hp dan 440 nm. Bila tenaga listrik digabung dengan mesin konvensional maka tenaganya mencapai 286 hp dan torsi 550 nm.

Namun pada ajang GIIAS 2017 ini, MBINA hanya sebatas memamerkan E 350 e sekaligus memberikan edukasi kepada pengunjung mengenai teknologi mobil ramah lingkungan, tidak menjualnya. Padahal di negara lain mobil ini sudah dipasarkan.

Sementara itu dengan bertambahnya varian C Class, Roelof yakin model tersebut akan menjadi pilihan pencinta sedan premium di Indonesia. "C Class akan terus menjadi pilihan paling populer di segmennya," tambah Roelof.

Mercedes Benz E 300 AMG Line dilengkapi dengan mesin 4 inline turbo berkapasitas 1.991 cc yang mampu menghasilkan tenaga 245 hp dan torsi puncak 370 nm. Dengan tenaga sebesar itu mobil ini mampu melaju dari 0 sampai 100 kilometer per jam dalam 6,4 detik. Harga per unitnya Rp1,539 miliar off the road.

Mercedes Benz C 300 Coupe AMG Line dibekali mesin 4 inline turbo berkapasitas 1.991 cc bertenaga 245 hp dan torsi puncak 370 nm. Akselerasi dari 0 sampai 100 kilometer per jam dapat dicapai dalam 5,9 detik. Mobil dengan nuansa sporty ini dibanderol dengan harga Rp919 juta off the road.