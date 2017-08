Hadang BMW X3, Audi Bawa Q5 Terbaru di GIIAS 2017

TANGERANG - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 yang berlangsung di BSD City, Tangerang Selatan dimanfaatkan betul oleh PT Garuda Mataram Motor (GMM) agen pemegang merek mobil Audi di Indonesia untuk meluncurkan produk terbarunya.

Ada dua produk baru yang diluncurkan yaitu Audi all new Q5 dan A3 Sportback. Keduanya melengkapi jajaran produk-produk pabrikan Ingolstadt, Jerman, itu yang dipasarkan di Indonesia.

Generasi kedua dari Audi Q5 ini merupakan model SUV bertubuh compact yang memiliki karakter sporty baik eksterior maupun interiornya. Secara dimensi all new Q5 lebih besar dibandingkan model sebelumnya. Meski begitu, berkat penggunaan material aluminium di bodinya membuat beratnya lebih ringan sekira 90 kilogram dibanding generasi sebelumnya. Bertambahnya dimensi menjadikan kabin Q5 semakin lega.

Ada lima fitur terbaru yang ditawarkan Audi Q5 yaitu Audi virtual cockpit, multi media interface, lingkar kemudi multifungsi, LED Ambient Lighting yang terdapat di kabin, dan system audia high end bang & Olufsen dengan 19 speaker.

Sumber tenaganya berasal dari mesin 2.0 TFSI yang menghasilkan tenaga 252 hp dan torsi puncak 370 nm. Tenaga dikirim ke empat roda lewat sistem transmisi otomatis 7 speed S-tronic.

Kehadiran all new Q5 akan menjadi pesaing BMW X3 dan Volvo XC60. All new Q5 ditawarkan dengan harga Rp1,45 miliar on the road Jakarta.

Sementara itu Audi new A3 Sportback merupakan hatchback keluarga dengan aura sporty. Mobil ini dibekali mesin bensin 1.2 TFSI. Walaupun berkapasitas kecil, tapi mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 110 hp dan torsi puncak 175 nm. Mesin terhubung ke transmisi otomatis 7 speed S-tronic.

Dari tampilan luarnya new A3 sportback hadir dengan grille singleframe yang besar, lampu utama dan senja LED. Di bagian interior terdapat multi media interface dengan layar 8,3 inci, serta lingkar kemudi dengan paddle shift.

New A3 Sportback dipasarkan dengan harga Rp550 juta off the road. Hatchback lima pintu ini akan bersaing dengan segmen yang sama dari kelas mobil premium seperti ‎BMW Seri 1 dan Infiniti Q30.

Selain all new Q5 dan A3 sportback, di GIIAS 2017 Audi menampilkan A4, A5 coupe, Q3, dan Q7. (san)