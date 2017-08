SINGAPURA – Setiap tahunnya pada 9 Agustus, Singapura merayakan Hari Nasional yang lebih dikenal dengan istilah National Day. Hari libur nasional ini merupakan peringatan kemerdekaan Singapura dari Malaysia pada 1965.

Pada hari ini, perayaan Hari Nasional ke-52 Singapura juga diadakan di Indonesia. Kedutaan Besar Singapura mengadakan peringatan Hari Nasional itu di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada pukul 19.00 dengan Duta Besar Singapura Aril Kumar Nayar yang akan langsung menjadi tuan rumah.

Pada perayaan tahun ini di Singapura terlihat meriah dengan lokasi pusatnya di The Float at Marina Bay dengan sedikitnya 25 ribu orang yang hadir. Namun sebagaimana dikutip dari The Straits Times, Kamis (10/8/2017), keamanan pada perayaan tahun ini dipandang lebih ketat dengan para pengunjung harus mengantre melewati pengecekan beberapa lapis sebelum bisa masuk ke panggung terapung di Marina Bay.

Walau begitu, semangat rakyat Singapura tidak pudar untuk tetap menikmati perayaan Hari Nasional yang pada tahun ini bertema #OneNationTogether (Satu Bangsa Bersama). Satu atraksi yang paling mereka tunggu-tunggu adalah kemunculan pasukan penerjun payung Red Lions yang ternyata sempat tidak tampil selama dua tahun.

Dari ketinggian 10 ribu kaki, para pasukan penerjun payung terlihat anggun turun kembali ke daratan yang langsung diiringi sambutan oleh para pengunjung. Tidak lama setelah itu, atraksi udara pun dilanjutkan dengan kemunculan pesawat jet tempur F15SG yang melakukan manuver menegangkan.

Parade militer pun menjadi salah satu hiburan pada perayaan National Day setiap tahunnya dan Presiden Singapura, Tony Tan Keng Yam, juga ikut dalam rombongan parade tersebut. Hari Nasional tahun ini disebut sebagai perayaan terakhir Presiden Tony sebagai kepala negara.

Atraksi militer pun dilanjutkan dengan penampilan pasukan keamanan yang melakukan simulasi untuk menangkal ancaman terorisme.

Ketika malam menjelang, perayaan semakin meriah dengan berbagai hiburan yang ditampilkan. Dari tarian yang menampilkan boneka nyamuk setinggi 4 meter, penampilan dari nenek Mary Ho dengan gitar elektriknya, pesta kembang api, hingga kemunculan 300 drone yang menghiasi langit malam di Marina Bay.