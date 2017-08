JAKARTA - Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan, kejahatan perdagangan orang sejak dahulu sudah ada. Seiring perkembangan kebijakan dan antisipasi yang dilakukan pemerintah di seluruh dunia, aksi ini terus saja berlanjut.

Bahkan akibat dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO), telah menjadi sorotan dunia internasional. TPPO juga sudah ditetapkan sebagai kejahatan kemanusiaan seperti tertuang dalam Statuta Roma (The Rome Statue of the International Criminal Court) 1998.

Pasal 7 ayat 1 Statuta Roma itu mengatur jenis-jenis perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi kejahatan kemanusiaan, termasuk di dalamnya tindakan penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi dan kekerasan seksual lain yang cukup berat.

Khusus untuk TPPO, modusnya, kata Ari, bermacam-macam. Modus pertama, para pelaku memberikan iming-iming gaji besar dengan bekerja di luar negeri.

"Perekrut bisa datang dari tetangga sebelah rumah. Dia menyebutkan tujuan ke negara yang aman, tidak dijelaskan rinci situasi negaranya. Padahal ke mana pun pergi kalau tidak ikuti prosedur, takkan aman," ucapnya dalam konferensi pers di Gedung Mina Bahari 2, Kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2017).

Modus kedua, pelaku memberangkatkan korban dengan penyalahgunaan visa. Misalnya, diberangkatkan dengan visa umrah, ziarah, cleaning service dan kunjungan atau wisata. Padahal tujuan ke sana untuk kerja.

Ketiga, pelaku memberangkatkan korban dengan dokumen palsu. Komjen Pol Ari mengambil contoh kasus yang baru-baru ini dipreteli satgas khusus TPPO di Bareskrim Polri.

"Jaringan TPPO ke Damaskus di Suriah, kita sebut saja jaringan Evi. Salah satu korbannya adalah anak di bawah umur," ucapnya.

Anaka itu berumur 14 tahun saat dikirim ke Damaskus. Dokumen identitasnya kemudian dimanupulasi oleh tersangka Evi dengan mengubah usianya jadi 19 tahun.

Dokumen yang dipalsukan, meliputi kartu keluarga, KTP dan paspor yang berbeda nama dan umur korban. Menurut Komjen Pol, persoalannya di sini tak hanya menyalahi prosedur, tetapi TPPO merugikan korban.

Ia menuturkan, bagaimana korban TPPO di bawah umur itu sempat bekerja selama dua tahun di Damaskus. Selama itu, dia berganti majikan tiga kali. Korban tidak digaji dan sering disiksa majikannya. Modus operandi TPPO lain yang perlu diwaspadai, yakni pelaku memberangkatkan secara ilegal lewat jalur tikus di perbatasan maritim Kalimantan, Riau dan Medan.

"Semua modus operandi itu dilakukan oleh sindikat yang terorganisir dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing," tuturnya.

Jaringan tersebut, lanjut Ari Dono, selalu diawali dengan adanya permintaan dari sponsor atau agen penyaluran tenaga kerja dari negara asing yang membutuhkan TKI. Agen bodong ini kemudian bekerja sama dengan perusahaan penyalur jasa tenaga kerja di Indonesia untuk memenuhi persyaratan formal yang dibutuhkan, seperti rekomendasi dari perusahaan dan surat keterangan fit.

"Semua surat yang disyaratkan itu dapat dikatakan tidak ada yang benar karena dikeluarkan perusahaan yang sudah dicabut izinnya. Begitu juga proses penerbitan surat fit dari klinik, tidak melalui mekanisme yang benar," ujarnya.