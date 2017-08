JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq khawatir penangkapan Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Andika Surachman dan istrinya Anniesa Desvitasari Hasibuan oleh Bareskrim Polri berakibat pada uang calon jamaah umrah yang ditipu tidak bisa dikembalikan.

Padahal mereka sudah menyetor uang hingga puluhan juta demi mewujudkan keinginannya pergi beribadah di Tanah Suci.

"Dari awal sebenarnya kami inginkan penyelesaian dulu seluruh utang piutang atau dana jamaah yang dikumpulkan First Travel. Itu bereskan dulu kembalikan ke jamaah baru langkah hukum dipakai. Saya khawatir penangkapan pemilik First Travel nanti uang jamaah tidak bisa kembali," ujar Maman saat dihubungi, Kamis (10/8/2017).

(Baca: Tipu Jamaah, Dirut dan Direktur PT First Travel Ditangkap)

Maman mengungkapkan, Komisi VIII DPR sejak awal telah menerima aspirasi para korban penipuan First Travel. Ia pun berjanji untuk terus mendampingi para korban agar bisa mendapatkan hak-haknya kembali.

"Kami akan terus dampingi para korban calon jamaah haji umrah itu agar mereka tetap bisa mendapatkan kembali hak-haknya," jelas Maman.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap, masyarakat cerdas memilih travel umrah atau travel haji sehingga tak mudah tergiur dengan harga murah. Maman juga mengingatkan setiap pengelola travel agar tidak membodoh-bodohi masyarakat yang ingin beribadah ke Tanah Suci.

"Kembalilah kepada pelayanan yang serius. Pelayanan yang amanah yamg mampu buat jamaah atau tamu Allah menjalankan ibadah haji secara baik," jelasnya.

Sebelumnya Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan, resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa sejak Rabu 9 Agustus 2017. Keduanya terancam dijerat dengan Pasal 55 juncto Pasal 378 dan 372 KUHP serta UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE.