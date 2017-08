JAKARTA - Bareskrim Mabes Polri hanya menemukan uang Rp1,3 juta dari rekening resmi PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Hery Rudolf Nahak mengatakan First Travel merupakan biro perjalanan yang berhasil menipu ribuan jemaah dengan modus ongkos umrah murah.

Kini pihak kepolisian telah melakukan pemblokiran rekening perusahaan tersebut, namun hanya terdapat temuan yang sebesar Rp1,3 juta.

"Rekening yang kita blokir terakhir sisa Rp1,3 juta atas nama perusahaan, nanti kita akan cek dengan yang lain," katanya kepada wartawan di Bareskrim, Jalan Medan Merdeka Timur. Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2017).

Padahal, menurut Nahak, perusahaan yang dipimpin oleh pasangan suami istri Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan ini meraup keuntungan dari para jemaah yang tertipu sebesar kurang lebih Rp500 miliar.

"Total jemaah yang telah melunasi 70 ribu, tapi sekitar 35 ribu tidak berangkat dengan berbagai alasan. Jadi kalau hitung kerugian, satu orang Rp14,3 juta dikali 35 ribu maka kerugian mencapai Rp550 miliar," tuturnya.

Karena itu, pihaknya akan terus menulusuri aset-aset milik Firt Travel yang memiliki hubungan dengan dana umrah para jemaah yang hingga saat ini belum berangkat ke tanah suci.

"Kami akan melakukan tracking pada rekening-rekening, dana-dana yang kemudian lari ke mana, dan aset. Itu pasti kami lakukan dan perkembangan akan diberitahukan," tutupnya.

Kini perusahaan tersebut sudah dicabut izinnya oleh Kementerian Agama lantaran dianggap bermasalah. Pihak kepolisian juga telah menetap tersangka terhadap pasutri tersebut yang juga menjabat sebagai direktur First Travel.