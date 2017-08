JAKARTA - Mahasiswa Indonesia kembali membanggakan Tanah Air dengan menyabet prestasi di kancah internasional. Kali ini, capaian prestasi tersebut diraih oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM).

Mereka adalah Ahmad Faizal Amin, Dwi Charisah Andriyani, Fauzy Habibie Akhyar, Diannovi Islamiyati, dan Irsyam Widiyoko. Keempat mahasiswa jurusan Teknik Geologi tersebut berhasil meraih 1st Runner Up dalam Geoscience Exhibition and Competition 2017 di Universiti Teknologi Petronas, Malaysia.

Tergabung dengan Tim Gama Cheetah, di kompetisi tersebut mereka menyajikan presentasi penelitian mereka dengan judul “Characteristics of Oligo-Miocene Volcanic Deposits Of Semilir Formation And The Development Of Normal Block Faulting In Compressive Regime At Gunung Sewu Geopark, Case Study Around Road Construction Site At Nglanggran Complex”.

Presentasi tersebut memaparkan analisis mengenai karakter batuan sedimen formasi Semilir yang memiliki karakteristik batuan vulkanik dan endapan laut dalam pada umur Oligo-Miosen (20-25 juta tahun yang lalu).

Di kompetisi internasional tersebut, para mahasiswa asal Yogyakarta itu melakukan rekonstruksi struktur geologi yang berkembang dan berhasil membuat para juri terkesan dengan detail data dan analisis yang tajam.

"Kalian telah sampai ke tingkatan yang lebih tinggi dari kompetisi ini, kami sangat terkesan," kata salah satu juri Dr. Jose Antonio Games seperti dilansir dari laman UGM, Jumat (11/8/2017).

Hal lain yang membuat juri terkesan adalah inovasi mahasiswa Indonesia dalam menampilkan sajiannya yang menampilkan model data secara tiga dimensi.

"Tim Gama Cheetah melakukan modeling dengan metode yang baru berkembang, yakni menggunakan software dari data foto hasil tangkapan drone," kata salah satu mahasiswa, Dwi Charisah.

Menurut dia, saat itu juri yang notabene adalah pakar di bidang petroleum geoscience merasa terpukau karena baru pertama melihat model yang sebenarnya diadopsi dari ilmu geodesi tersebut.

Bagi Charisah dan rekan-rekan seperjuangan, kemenangan tersebut tak lepas dari hasil kerja ekstra keras yang dilakukan. "Prestasi yang diraih merupakan hasil kerja ekstra keras dan tidak kenal lelah Tim Gama Cheetah," tandas dia.