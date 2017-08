WASHINGTON DC – Sejumlah badan intelijen Amerika Serikat (AS) disebut sepakat bahwa Korea Utara (Korut) telah berhasil mengecilkan senjata nuklirnya sehingga dapat ditempatkan di atas rudal balistik. Kabar semakin majunya persenjataan nuklir Korut itu disampaikan oleh pejabat AS kepada media NBC News.

Media The Washington Post mewartakan pada Selasa 8 Austus 2018 bahwa pejabat-pejabat di badan intelijen AS telah melakukan penilaian rahasianya terkait kemampuan persenjataan nuklir Korut. Berdasarkan analisis terkait penilaian tersebut, AS memperkirakan Korut saat ini telah memiliki hingga 60 senjata nuklir.

Penemuan ini disebut telah semakin meningkatkan ketegangan antara AS-Korut secara signifikan. Bahkan kabar inilah yang disinyalir memicu Presiden Donald Trump mengeluarkan pernyataan keras terhadap Korut yang berbunyi akan ‘menelan’ Pyongyang dengan api dan kemarahan yang dunia tidak pernah lihat sebelumnya.

Korut pun memberikan responsnya dengan mengatakan bahwa saat ini sedang dengan seksama memeriksa rencana melancarkan serangan rudal ke wilayah Guam dan menciptakan api yang akan menyelimuti wilayah AS di Pasifik tersebut.

Sebagaimana dikutip dari NBC News, Jumat (11/8/2017), sejumlah pejabat AS di berbagai badan intelijen sepakat dengan penilaian yang dirilis oleh The Washington Post. Satu hal yang pasti adalah dengan keberhasilan Korut memperkecil senjata rudalnya maka negara tersebut dipandang telah berada di ambang batas menjadi negara yang mengontrol senjata nuklir.

Para pejabat AS menepis kabar perkembangan ini telah mengejutkan mereka dengan mengatakan bahwa hal tersebut sudah diperkirakan sebelumnya. Namun NBC News mewartakan, mantan pejabat tinggi AS, Juan Zarate, menyerukan hal yang berbeda. Zarate menuturkan, tampaknya kalangan intelijen AS terkejut dengan cepatnya kemajuan Korut dalam pengembangan senjata nuklir.