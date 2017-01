Sandiaga Uno Kampanye di Kenari Sosialisasikan Program Ungggulan

Cawagub DKI Jakarta bersama warga Kenari, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2017). Sandiaga Uno terus mensosialisasikan program di sektor pendidikan dengan program Kartu Jakarta Pintar Plus dan program OK OCE (One Kecamatan One Center for Entrepreneurship), dimana ada satu pusat pelatihan kewirausahaan di setiap kecamatan, dengan target akan tercipta 4000-5000 wirausaha baru di setiap kecamatannya.